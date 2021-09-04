Кожемяко: проведение Олимпиады во Владивостоке должно быть экономически целесообразно

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Проведение Олимпийских игр во Владивостоке должно быть обдумано и экономически целесообразно. Об этом ТАСС в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Ранее президент России Владимир Путин не исключил, что РФ может подать заявки на проведение Олимпиад, в том числе на Дальнем Востоке. Однако, по мнению главы государства, пока говорить об этом преждевременно, поскольку должно быть соблюдено несколько условий.

"Наш регион был центром подготовки к успешным для России Олимпийским играм в Токио, и половина наших медалей была завоевана спортсменами, которые готовились здесь, - сказал Кожемяко. - Именно поэтому мы обратились к президенту, чтобы у нас появились центры для некоторых видов спорта. Президент дал команду проработать этот вопрос совместно с [заместителем председателя правительства РФ] Дмитрием Чернышенко и [министром спорта России] Олегом Матыциным. Должны понять, центры по каким видам спорта могут быть здесь во Владивостоке, в Приморском крае".

"В 2032 году Олимпиада будет в Австралии, к этому времени у нас появится современная спортивная инфраструктура, на базе которой возможно говорить об Играх. Последний раз спортивную инфраструктуру в городе обновляли к Играм в Сеуле. Проведение Олимпиады возможно, но к этому надо идти, серьезно готовиться, и чтобы это было экономически целесообразно", - добавил губернатор.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.