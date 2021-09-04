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Паралимпиада в Токио

Рожков назвал успешную организацию подготовки залогом успеха пловцов команды ПКР на Играх

Из 112 медалей, завоеванных российскими спортсменами на данный момент, 49 принадлежат пловцам
Исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков Стоян Васев/ТАСС
Описание
Исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков
© Стоян Васев/ТАСС

ТОКИО, 4 сентября. /ТАСС/. Успешная организация подготовки российских паралимпийцев, а также заключительный сбор в Южно-Сахалинске позволили команде Паралимпийского комитета России (ПКР) по плаванию блестяще выступить на Играх в Токио. Таким мнением с ТАСС поделился глава делегации ПКР, исполняющий обязанности президента организации Павел Рожков.

За неполные десять дней Паралимпиады команда ПКР завоевала в общей сложности 112 медалей - 35 золотых, 30 серебряных и 47 бронзовых. Команда занимает четвертую строчку в медальном зачете.

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"Львиную долю медалей из завоеванных нашей командой в Токио смогли добыть пловцы команды ПКР, которые в пятницу закончили свое выступление на Паралимпийских играх, - подчеркнул Рожков. - Из 112 медалей, завоеванных спортсменами команды ПКР на данный момент, 49 принадлежат пловцам".

Соревнования по плаванию проходят среди спортсменов трех типов инвалидности - с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), нарушением зрения и интеллектуальными нарушениями. Основную часть медалей в копилку команды ПКР принесли пловцы с ПОДА. На их счету 13 золотых наград, а также шесть рекордов мира. Три золотые медали и один рекорд мира у спортсменов с интеллектуальными нарушениями, а спортсмены с нарушением зрения принесли команде ПКР одну золотую медаль.

"Считаю, что залогом побед пловцов с поражением опорно-двигательного аппарата стала успешная организация подготовки и заключительного тренировочного процесса к Играм, который проходил в Южно-Сахалинске. Команда с легкостью перенесла перелет в Токио - разница по времени между Токио и Южно-Сахалинском составляет 2 часа, и спортсмены быстро адаптировались к местному времени", - добавил собеседник агентства.

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Команды по спорту слепых и спорту лиц с интеллектуальными нарушениями перед Играми базировались в Подмосковье на спортивной базе Министерства спорта России "Озеро Круглое". "По территории всей Российской Федерации расположены современные спортивные базы. И опыт Южно-Сахалинска показывает, что проведение заключительных сборов в схожем часовом поясе и климато-географических условиях благоприятно влияют на результаты, - отметил глава делегации. - Мы будем использовать эту практику и при подготовке к зимним Паралимпийским играм в Пекине".

Рекордсменом на дистанциях 50 метров брассом в категории SB3, на спине в S4 и 150 метров комплексным плаванием в SM4 стал Роман Жданов, Богдан Мозговой установил рекорд в заплыве на 100 метров на спине в классе S9, Валерия Шабалина установила рекорд в заплыве на 100 метров баттерфляем в классе S14, на 100-метровке брассом Дмитрий Черняев и Андрей Граничка стали рекордсменами мира в классе SB4 и SB5 соответственно. Самыми титулованными спортсменами в команде стали Валерия Шабалина, завоевавшая три золотые и одну серебряную медали, и Роман Жданов, который стал трехкратным чемпионом и двукратным бронзовым призером Игр. Жданов был выбран знаменосцем сборной на церемонии закрытия Игр, которая пройдет 5 сентября.

Теги
Паралимпиада в Токио
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