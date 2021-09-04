Рожков назвал успешную организацию подготовки залогом успеха пловцов команды ПКР на Играх

ТОКИО, 4 сентября. /ТАСС/. Успешная организация подготовки российских паралимпийцев, а также заключительный сбор в Южно-Сахалинске позволили команде Паралимпийского комитета России (ПКР) по плаванию блестяще выступить на Играх в Токио. Таким мнением с ТАСС поделился глава делегации ПКР, исполняющий обязанности президента организации Павел Рожков.
За неполные десять дней Паралимпиады команда ПКР завоевала в общей сложности 112 медалей - 35 золотых, 30 серебряных и 47 бронзовых. Команда занимает четвертую строчку в медальном зачете.
"Львиную долю медалей из завоеванных нашей командой в Токио смогли добыть пловцы команды ПКР, которые в пятницу закончили свое выступление на Паралимпийских играх, - подчеркнул Рожков. - Из 112 медалей, завоеванных спортсменами команды ПКР на данный момент, 49 принадлежат пловцам".
Соревнования по плаванию проходят среди спортсменов трех типов инвалидности - с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), нарушением зрения и интеллектуальными нарушениями. Основную часть медалей в копилку команды ПКР принесли пловцы с ПОДА. На их счету 13 золотых наград, а также шесть рекордов мира. Три золотые медали и один рекорд мира у спортсменов с интеллектуальными нарушениями, а спортсмены с нарушением зрения принесли команде ПКР одну золотую медаль.
"Считаю, что залогом побед пловцов с поражением опорно-двигательного аппарата стала успешная организация подготовки и заключительного тренировочного процесса к Играм, который проходил в Южно-Сахалинске. Команда с легкостью перенесла перелет в Токио - разница по времени между Токио и Южно-Сахалинском составляет 2 часа, и спортсмены быстро адаптировались к местному времени", - добавил собеседник агентства.
Команды по спорту слепых и спорту лиц с интеллектуальными нарушениями перед Играми базировались в Подмосковье на спортивной базе Министерства спорта России "Озеро Круглое". "По территории всей Российской Федерации расположены современные спортивные базы. И опыт Южно-Сахалинска показывает, что проведение заключительных сборов в схожем часовом поясе и климато-географических условиях благоприятно влияют на результаты, - отметил глава делегации. - Мы будем использовать эту практику и при подготовке к зимним Паралимпийским играм в Пекине".
Рекордсменом на дистанциях 50 метров брассом в категории SB3, на спине в S4 и 150 метров комплексным плаванием в SM4 стал Роман Жданов, Богдан Мозговой установил рекорд в заплыве на 100 метров на спине в классе S9, Валерия Шабалина установила рекорд в заплыве на 100 метров баттерфляем в классе S14, на 100-метровке брассом Дмитрий Черняев и Андрей Граничка стали рекордсменами мира в классе SB4 и SB5 соответственно. Самыми титулованными спортсменами в команде стали Валерия Шабалина, завоевавшая три золотые и одну серебряную медали, и Роман Жданов, который стал трехкратным чемпионом и двукратным бронзовым призером Игр. Жданов был выбран знаменосцем сборной на церемонии закрытия Игр, которая пройдет 5 сентября.