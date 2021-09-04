Рожков назвал успешную организацию подготовки залогом успеха пловцов команды ПКР на Играх

ТОКИО, 4 сентября. /ТАСС/. Успешная организация подготовки российских паралимпийцев, а также заключительный сбор в Южно-Сахалинске позволили команде Паралимпийского комитета России (ПКР) по плаванию блестяще выступить на Играх в Токио. Таким мнением с ТАСС поделился глава делегации ПКР, исполняющий обязанности президента организации Павел Рожков. За неполные десять дней Паралимпиады команда ПКР завоевала в общей сложности 112 медалей - 35 золотых, 30 серебряных и 47 бронзовых. Команда занимает четвертую строчку в медальном зачете.

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"Львиную долю медалей из завоеванных нашей командой в Токио смогли добыть пловцы команды ПКР, которые в пятницу закончили свое выступление на Паралимпийских играх, - подчеркнул Рожков. - Из 112 медалей, завоеванных спортсменами команды ПКР на данный момент, 49 принадлежат пловцам". Соревнования по плаванию проходят среди спортсменов трех типов инвалидности - с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), нарушением зрения и интеллектуальными нарушениями. Основную часть медалей в копилку команды ПКР принесли пловцы с ПОДА. На их счету 13 золотых наград, а также шесть рекордов мира. Три золотые медали и один рекорд мира у спортсменов с интеллектуальными нарушениями, а спортсмены с нарушением зрения принесли команде ПКР одну золотую медаль. "Считаю, что залогом побед пловцов с поражением опорно-двигательного аппарата стала успешная организация подготовки и заключительного тренировочного процесса к Играм, который проходил в Южно-Сахалинске. Команда с легкостью перенесла перелет в Токио - разница по времени между Токио и Южно-Сахалинском составляет 2 часа, и спортсмены быстро адаптировались к местному времени", - добавил собеседник агентства.

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