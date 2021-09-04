Пилот "Формулы-1" Райкконен заразился коронавирусом

ТАСС, 4 сентября. Финский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Альфа Ромео" Кими Райкконен заразился коронавирусом и не примет участие в Гран-при Нидерландов. Об этом сообщает пресс-служба "Альфа Ромео".

Также в команде сообщили, что вместо Райкконена участие в нидерландском этапе "Формулы-1" примет поляк Роберт Кубица. В пресс-службе Международной автомобильной федерации (FIA) заявили, что Гран-при Нидерландов пройдет без изменений 5 сентября.

Райкконену 41 год, 1 сентября пилот объявил о завершении карьеры. Финн начал карьеру в составе "Заубера" (нынешнее название - "Альфа Ромео"), позже он выступал за "Макларен" (2002-2006), "Феррари" (2007-2009, 2014-2018), "Лотус" (2012-2013), "Альфа Ромео" он представляет с 2018 года, с 2010 года до 2012-го финн в "Формуле-1" не выступал. Райкконен является рекордсменом "королевских гонок" по количеству проведенных Гран-при (344) и стартов (341). В его активе 21 победа, 18 поул-позиций, 103 подиума и 46 быстрых кругов, в 2007 году он стал чемпионом мира.