{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пилот "Формулы-1" Райкконен заразился коронавирусом

В "Альфа Ромео" сообщили, что вместо финна участие в Гран-при Нидерландов примет поляк Роберт Кубица
Кими Райкконен EPA-EFE/KENZO TRIBOUILLARD
Описание
Кими Райкконен
© EPA-EFE/KENZO TRIBOUILLARD

ТАСС, 4 сентября. Финский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Альфа Ромео" Кими Райкконен заразился коронавирусом и не примет участие в Гран-при Нидерландов. Об этом сообщает пресс-служба "Альфа Ромео".

На эту тему
Гран-при Японии "Формулы-1" отменен из-за коронавируса
Гран-при Японии "Формулы-1" отменен из-за коронавируса

Также в команде сообщили, что вместо Райкконена участие в нидерландском этапе "Формулы-1" примет поляк Роберт Кубица. В пресс-службе Международной автомобильной федерации (FIA) заявили, что Гран-при Нидерландов пройдет без изменений 5 сентября.

Райкконену 41 год, 1 сентября пилот объявил о завершении карьеры. Финн начал карьеру в составе "Заубера" (нынешнее название - "Альфа Ромео"), позже он выступал за "Макларен" (2002-2006), "Феррари" (2007-2009, 2014-2018), "Лотус" (2012-2013), "Альфа Ромео" он представляет с 2018 года, с 2010 года до 2012-го финн в "Формуле-1" не выступал. Райкконен является рекордсменом "королевских гонок" по количеству проведенных Гран-при (344) и стартов (341). В его активе 21 победа, 18 поул-позиций, 103 подиума и 46 быстрых кругов, в 2007 году он стал чемпионом мира.

Теги
Формула-1Влияние коронавируса на спорт
Летние олимпийские виды спорта
Чернышенко: Игры стран СНГ покажут спортивное и культурное разнообразие государств
Вице-премьер подчеркнул, что соревнования являются "отличной площадкой для обмена опытом и продолжения позитивного диалога"
Чернышенко: Игры стран СНГ покажут спортивное и культурное разнообразие государств
Читать полностью