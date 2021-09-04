Кемерово может принять форум "Россия - спортивная держава" в 2022 году

КЕМЕРОВО, 4 сентября. /ТАСС/. Международный форум "Россия - спортивная держава" в 2022 году может пройти в Кемерове. Об этом на церемонии закрытия чемпионата России по боксу сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

В этом году форум пройдет в Казани с 8 по 10 сентября.

"Отправлена заявка на проведение в следующем году у нас форума "Россия - спортивная держава", - сказал Цивилев.

Форум "Россия - спортивная держава" был учрежден в 2009 году указом президента России. Традиционно мероприятие объединяет более трех тысяч участников, в числе которых руководители международных и всероссийских спортивных федераций и организаций, федеральных и региональных органов власти, представители олимпийского, паралимпийского и сурдлимпийского движения, научных кругов и бизнес-сообщества.