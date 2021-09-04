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Бокс

Цивилев: Кузбасс подаст заявку на проведение чемпионата мира по боксу 2025 года

Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев поддержал идею проведения турнира в Кемерове
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев Юрий Смитюк/ТАСС
Описание
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
© Юрий Смитюк/ТАСС

КЕМЕРОВО, 4 сентября. /ТАСС/. Кузбасс подаст заявку на проведение в Кемерове чемпионата мира по боксу 2025 года. Об этом на церемонии закрытия чемпионата России по боксу заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев, в свою очередь, поддержал идею провести чемпионат мира по боксу в Кемерове. "Полностью поддерживаем заявку Кузбасса на проведение чемпионата мира", - сказал он.

В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) утвердил санкции в отношении российского спорта, приняв сторону Всемирного антидопингового агентства (WADA) в его споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Российские спортсмены до декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира будут выступать без флага и гимна страны. Решение также лишает Россию права до указанного срока претендовать на проведение чемпионатов мира и проводить их.

Теги
Цивилев, Сергей ЕвгеньевичБокс
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