Хабиб Нурмагомедов сыграет в благотворительном матче на Кубке легенд по футболу

АЛЬМЕТЬЕВСК /Татарстан/, 4 сентября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов сыграет в благотворительном матче на Кубке легенд в Москве. Об этом он сообщил журналистам в субботу на открытии спортивного зала в Альметьевске.

"Планов в футболе нет. У нас 11 числа будет Кубок легенд в Москве. Там приезжают легенды из прошлого, которые 20 лет назад были звездами футбола. Вот меня и пригласили с ними сыграть, это будет благотворительный матч. <...> Интересно будет посмотреть на звезд, на которых я смотрел, которыми восхищался", - сказал Нурмагомедов.

Кубок легенд пройдет во дворце спорта "Мегаспорт" с 10 по 11 сентября. Первый такой состоялся в 2009 году.

Нурмагомедов завершил карьеру бойца смешанного стиля осенью прошлого года. Он неоднократно отмечал, что хотел бы попробовать себя в профессиональном футболе.