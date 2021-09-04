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Футбол в России

Хабиб Нурмагомедов сыграет в благотворительном матче на Кубке легенд по футболу

Турнир пройдет в Москве с 10 по 11 сентября
Хабиб Нурмагомедов Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Хабиб Нурмагомедов
© Артем Геодакян/ТАСС

АЛЬМЕТЬЕВСК /Татарстан/, 4 сентября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов сыграет в благотворительном матче на Кубке легенд в Москве. Об этом он сообщил журналистам в субботу на открытии спортивного зала в Альметьевске.

"Планов в футболе нет. У нас 11 числа будет Кубок легенд в Москве. Там приезжают легенды из прошлого, которые 20 лет назад были звездами футбола. Вот меня и пригласили с ними сыграть, это будет благотворительный матч. <...> Интересно будет посмотреть на звезд, на которых я смотрел, которыми восхищался", - сказал Нурмагомедов.

Кубок легенд пройдет во дворце спорта "Мегаспорт" с 10 по 11 сентября. Первый такой состоялся в 2009 году.

Нурмагомедов завершил карьеру бойца смешанного стиля осенью прошлого года. Он неоднократно отмечал, что хотел бы попробовать себя в профессиональном футболе.

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