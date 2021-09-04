Очередная группа российских паралимпийцев прилетела с Игр в Токио

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Двукратный чемпион Игр в Токио по велоспорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Михаил Асташов и трехкратная чемпионка по плаванию среди лиц с интеллектуальными нарушениями Валерия Шабалина прилетели в Москву в составе группы российских паралимпийцев. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Самолет со спортсменами прилетел в аэропорт Шереметьево в терминал С. Приехавшие подлежать паралимпийцев болельщики скандировали "Россия".

Паралимпийские игры завершатся 5 сентября. В общем медальном зачете российская команда находится на четвертом месте с 35 золотыми, 30 серебряными и 47 бронзовыми наградами. Первое место занимает сборная Китая (90-53-49), на второй строчке идут спортсмены из Великобритании (40-37-41), на третьей - представители США (35-35-28).