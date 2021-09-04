{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Линой Ашрам пропустит чемпионат мира

Турнир пройдет с 18 по 24 октября в Японии
Линой Ашрам Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Линой Ашрам
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике израильтянка Линой Ашрам пропустит октябрьский чемпионат мира в Японии. Об этом ТАСС сообщили в Израильской федерации гимнастики.

На эту тему
В Израильской федерации гимнастики ответили на критику после победы Ашрам на Олимпиаде
В Израильской федерации гимнастики ответили на критику после победы Ашрам на Олимпиаде

Чемпионат мира должен пройти с 18 по 24 октября в Китакюсю.

"По профессиональным соображениям мы решили не участвовать в чемпионате мира по художественной гимнастике в этом году", - сообщили в федерации.

Во Всероссийской федерации художественной гимнастки не согласились с результатами соревнований на Олимпийских играх в Токио, глава организации Ирина Винер-Усманова назвала судейство на Олимпиаде позором. В борьбе за олимпийское золото в личном многоборье Ашрам обошла россиянку Дину Аверину несмотря на грубую ошибку - потерю предмета.

Теги
Винер-Усманова, Ирина АлександровнаЛетние олимпийские виды спорта
Паралимпиада в Токио
Россиянка Анна Кулинич-Сорокина завоевала бронзу Паралимпиады в беге на 200 м
Золото с мировым рекордом завоевала представительница Кубы Омара Дуранд Элиас
Читать полностью