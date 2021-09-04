Тренер сборной считает, что российские пловцы достойно выступили на Паралимпиаде в Токио

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Российские пловцы показали достойный результат на Паралимпийских Играх в Токио. Об этом после возвращения из Токио рассказал главный тренер паралимпийской сборной России по плаванию Юрий Назаренко.

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Российские пловцы, завершившие выступления на Паралимпиаде 3 сентября, завоевали в Токио 17 золотых, 14 серебряных и 18 бронзовых наград, уступив только китайцам (19-19-18).

"Мы долго шли к нашим победам, наши спортсмены достойно выступили на Играх. Половину медалей, завоеванных всей нашей делегацией, принесли пловцы. Низкий поклон спортсменам и тренерам, болельщикам. Постараемся обогнать китайцев, чуть-чуть осталось", - сказал Назаренко.