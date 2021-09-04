{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Паралимпиада в Токио

Тренер сборной считает, что российские пловцы достойно выступили на Паралимпиаде в Токио

На счету команды 17 золотых, 14 серебряных и 18 бронзовых наград

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Российские пловцы показали достойный результат на Паралимпийских Играх в Токио. Об этом после возвращения из Токио рассказал главный тренер паралимпийской сборной России по плаванию Юрий Назаренко.

На эту тему
Рожков назвал успешную организацию подготовки залогом успеха пловцов команды ПКР на Играх
Рожков назвал успешную организацию подготовки залогом успеха пловцов команды ПКР на Играх

Российские пловцы, завершившие выступления на Паралимпиаде 3 сентября, завоевали в Токио 17 золотых, 14 серебряных и 18 бронзовых наград, уступив только китайцам (19-19-18).

"Мы долго шли к нашим победам, наши спортсмены достойно выступили на Играх. Половину медалей, завоеванных всей нашей делегацией, принесли пловцы. Низкий поклон спортсменам и тренерам, болельщикам. Постараемся обогнать китайцев, чуть-чуть осталось", - сказал Назаренко.

Теги
Паралимпиада в Токио
Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпийский турнир в Пекине будут обслуживать арбитры из НХЛ и международной федерации
Сборная России на групповой стадии соревнований сыграет с командами Чехии, Швейцарии и Дании
Читать полностью