Россиянка Анна Кулинич-Сорокина завоевала бронзу Паралимпиады в беге на 200 м

ТОКИО, 4 сентября. /ТАСС/. Российская легкоатлетка Анна Кулинич-Сорокина завоевала бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио в беге на дистанции 200 метров.

Россиянин Сафронов с мировым рекордом стал паралимпийским чемпионом в беге на 200 м

Россиянка показала результат 24,85 секунды. Золото с мировым рекордом завоевала представительница Кубы Омара Дуранд Элиас (23,02), серебро у украинки Оксаны Ботурчук (24,48). Спортсменки выступали в категории T12, где представлены легкоатлеты с нарушением зрения.

Кулинич-Сорокиной 29 лет, на Паралимпиаде в Лондоне она стала серебряным призером в метании копья. Легкоатлетка также является победителем и многократным призером чемпионатов мира и Европы. С 2005 года она входит в состав паралимпийской сборной России.

Российские спортсмены, на счету которых 35 золотых, 30 серебряных и 48 бронзовых наград, занимают четвертое место в общем медальном зачете Паралимпиады. Лидирует сборная Китая (90-53-49), вторыми идут британцы (40-37-41), третьими - американцы (35-35-28). Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.