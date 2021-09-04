В ожидании очередного разгрома. Что думают на Кипре о матче со сборной России по футболу

НИКОСИЯ, 4 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу в субботу проведет гостевой матч пятого тура отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года против команды Кипра. Местные болельщики, с которыми в преддверии игры пообщался корреспондент ТАСС, в большинстве своем не верят в сборную Кипра, называя фаворитом встречи команду России.

Многие болельщики опираются в своих прогнозах на результат недавних матчей сборных. 1 сентября россияне дома сыграли вничью с хорватами (0:0), в тот же день сборная Кипра на выезде уступила команде Мальты со счетом 0:3. "Мы пропустили три гола от сборной Мальты, это очень много. О чем можно говорить перед матчем со сборной России? Конечно, россияне победят", - сказал продавец местного магазина у стадиона. В основном болельщики на Кипре делятся на два типа - те, кто вообще не смотрит футбол, и те, кто выделяют фаворитом сборную России. Многие также уверены, что жаркая погода - в день игры температура воздуха достигает отметки в 35 градусов тепла - никак не скажется на результате. "Да, очень жарко сегодня, но это никак не должно повлиять на игру. К вечеру жара чуть спадет, никто из игроков не будет ощущать погоду и передвигаться по полю с высунутым языком", - сказал в шутку собеседник агентства. К началу игры, по прогнозам, жара спадет до 30 градусов.

Сборные России и Кипра выступают в группе H отборочного раунда чемпионата мира. Лидируют в таблице группы хорваты, набравшие по итогам четырех матчей семь очков. Второе место занимает команда России (7 очков), третье - сборная Словакии (6), четвертое - словенцы (4), на пятой строчке располагаются мальтийцы (4), замыкают таблицу киприоты (4). Несмотря на то, что отрыв первой команды в группе от последней составляет всего три очка, встреча на Кипре не вызывает большого ажиотажа. Матч на стадионе ГСП вместимостью 22 859 зрителей на матче Кипр - Россия может быть заполнен на 75%, игру смогут посетить чуть больше 15 тыс. болельщиков. Пресс-атташе сборной Кипра Константинос Шиямбулис сообщил ТАСС, что пока точное количество проданных билетов на игру неизвестно, так как продажа проходит онлайн. "На момент вечера пятницы продано приблизительно 2 тыс. билетов, но точно мы сможем узнать в субботу", - сказал он.

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Возможно, такое небольшое количество посетителей связано с правилами продажи билетов, многие из опрошенных болельщиков рассказали, что предпочтут просмотр матча дома у телевизора. Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе Кипрской футбольной ассоциации (CFA), из-за ситуации с коронавирусом запрещено продавать билеты болельщикам гостевых команд. "Билеты смогут купить только лица, постоянно проживающие на Кипре, при условии, что они полностью вакцинированы и у них есть карта болельщика, выданная Спортивной организацией Кипра", - сообщили в пресс-службе CFA. "Верю в ничью" На предматчевой пресс-конференции один из журналистов спросил у капитана сборной Кипра Григориса Кастаноса, есть ли у него какое-то послание для болельщиков, которые потеряли веру в команду после игры с мальтийцами. "Мы должны забыть вечер среды и смотреть вперед, команда тренируется и готовится к игре, которая должна пройти в положительном ключе. Даже большие команды проигрывают, но мы должны отдать все и сделать все, чтобы показать интересную игру для болельщиков. Мы признаем силу российской команды и сделаем все, чтобы добиться положительного результата", - сказал Кастанос.

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