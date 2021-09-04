Чемпион Паралимпиады Смирнов заявил, что приобрел маску с котом раньше Рылова

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Чемпион Паралимпиады Даниил Смирнов приобрел маску с котом до того, как популярной ее сделал олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов. Об этом он рассказал ТАСС.

В МОК объяснили, почему Рылову запретили выйти на церемонию награждения в маске с кошкой

Смирнов тоже является пловцом, на Играх в Токио он принял участие в победе команды в комбинированной эстафете 4х100 метров. В субботу он в составе значительной части российской делегации вернулся в Москву. Во время церемонии чествования команды на нем была маска с котом - аналогичная той, что на Олимпиаде носил Рылов.

"На самом деле, это просто совпадение - маска была куплена очень давно, еще зимой, - сказал Смирнов. - Когда я увидел, что Рылов вышел в ней на старт, решил сделать то же самое".

Спортсмен отметил, что в отличие от Рылова дома у него нет котов. "Маску с мордочкой кота тогда в магазине выбрал случайно, просто так. А получилось, что такое совпадение, еще и по золотым медалям", - заметил он.

Смирнов также сообщил, что не знаком с Рыловым. "Но познакомиться хотел бы", - сказал он.