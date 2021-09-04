Бронзовый призер Паралимпиады в беге Кулинич-Сорокина посвятила медаль дочери и мужу

ТОКИО, 4 сентября. /ТАСС/. Бронзовый призер Паралимпийских игр в Токио легкоатлетка Анна Кулинич-Сорокина посвятила свой успех дочери и мужу. Об этом она рассказала журналистам по окончании соревнований.

В субботу Кулинич-Сорокина стала третьей в беге на 200 м в категории T12, где представлены легкоатлеты с нарушением зрения.

"Я долго стремилась к этой медали, но она стала неожиданной для меня. Основной упор я делала на метание копья, надеялась, что возьму медаль в метании копья, но не сложилось, - сказала спортсменка. - Поэтому я вдвойне рада, что могу похвастаться своей дочери, что не зря съездила на Паралимпийские игры и что-то завоевала, тем более в таком сложном виде, где высочайшая конкуренция. Медаль посвящаю дочери, мужу, который сыграл очень большую роль в моей подготовке: он всегда во всем поддерживает меня, является массажистом у нас в сборной, от него очень-очень многое зависит".

Ранее Кулинич-Сорокина заняла в Токио пятое место в метании копья. На Паралимпиаде 2012 года Кулинич-Сорокина завоевала в данном виде серебро. Она является победителем и многократным призером чемпионатов мира и Европы.

"Было очень сложно переключиться с копья на бег, потому что был большой перерыв между видами на этих Играх. Мышцы - они же такие хитренькие. Вот, ты отметала копье, отвыступала два денечка, мы побудем нормальными, а потом можно отдыхать. Поэтому сложно было настроить мышцы на работу. А так в беге на 200 метров у меня появился огонек в глазах, желание заработать медаль, и все удалось", - сказала Кулинич-Сорокина.

"Девять лет ожидания получились не сильно сложными, очень даже счастливые девять лет. Да, было очень обидно, что мы не выступили в Рио. У меня были огромнейшие шансы взять золото в метании копья. Здесь тоже были свои цели, но не удалось воплотить их так, как планировали. Но все же бронза - это тоже очень-очень круто", - заключила она.