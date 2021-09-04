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Паралимпиада в Токио

Сборная России завоевала десять наград в предпоследний день Паралимпиады

В субботу команда поднялась на третье место в общем медальном зачете
Андрей Вдовин AP Photo/Eugene Hoshiko
Описание
Андрей Вдовин
© AP Photo/Eugene Hoshiko

ТОКИО, 4 сентября. /ТАСС/. Сборная России завоевала две золотые, три серебряные и пять бронзовых наград в одиннадцатый соревновательный день Паралимпийских игр в Токио и поднялась на третье место в медальном зачете.

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Всего на счету российских спортсменов 36 золотых, 32 серебряные и 49 бронзовых наград. На четвертом месте располагается команда США (35-36-30). Лидерство сохраняет сборная Китая (93-56-50), вторыми идут британцы (41-38-43).

В составе сборной России обладателями золотых медалей стали лучники Маргарита Сидоренко и Кирилл Смирнов (смешанные соревнования) и легкоатлет Дмитрий Сафронов (бег на 200 м).

Серебро завоевали легкоатлеты Маргарита Гончарова (бег на 400 м), Андрей Вдовин (бег на 200 м) и мужская сборная России по волейболу сидя.

Бронзовые медали принесли легкоатлеты Анна Кулинич-Сорокина (бег на 200 м), Артем Калашян (бег на 200 м), стрелок Сергей Малышев (смешанные соревнования по пулевой стрельбе с дистанции 50 метров), тхэквондист Зайнутдин Атаев (свыше 75 кг), а также команда по бочча.

Паралимпиада в Токио завершится в воскресенье. В последний день Игр будет разыграно 15 комплектов медалей.

Таблица медалей Паралимпиады в Токио
СтранаЗолотоСереброБронзаВсего
1Китай935750200
2Великобритания413843122
3Россия363249117
4США353630101
5Нидерланды25171658
6Украина24472798
7Бразилия22193071
8Австралия20283078
9Италия14292669
10Азербайджан141419

 

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