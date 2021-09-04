Сборная России завоевала десять наград в предпоследний день Паралимпиады

ТОКИО, 4 сентября. /ТАСС/. Сборная России завоевала две золотые, три серебряные и пять бронзовых наград в одиннадцатый соревновательный день Паралимпийских игр в Токио и поднялась на третье место в медальном зачете.
Всего на счету российских спортсменов 36 золотых, 32 серебряные и 49 бронзовых наград. На четвертом месте располагается команда США (35-36-30). Лидерство сохраняет сборная Китая (93-56-50), вторыми идут британцы (41-38-43).
В составе сборной России обладателями золотых медалей стали лучники Маргарита Сидоренко и Кирилл Смирнов (смешанные соревнования) и легкоатлет Дмитрий Сафронов (бег на 200 м).
Серебро завоевали легкоатлеты Маргарита Гончарова (бег на 400 м), Андрей Вдовин (бег на 200 м) и мужская сборная России по волейболу сидя.
Бронзовые медали принесли легкоатлеты Анна Кулинич-Сорокина (бег на 200 м), Артем Калашян (бег на 200 м), стрелок Сергей Малышев (смешанные соревнования по пулевой стрельбе с дистанции 50 метров), тхэквондист Зайнутдин Атаев (свыше 75 кг), а также команда по бочча.
Паралимпиада в Токио завершится в воскресенье. В последний день Игр будет разыграно 15 комплектов медалей.
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Всего
|1
|Китай
|93
|57
|50
|200
|2
|Великобритания
|41
|38
|43
|122
|3
|Россия
|36
|32
|49
|117
|4
|США
|35
|36
|30
|101
|5
|Нидерланды
|25
|17
|16
|58
|6
|Украина
|24
|47
|27
|98
|7
|Бразилия
|22
|19
|30
|71
|8
|Австралия
|20
|28
|30
|78
|9
|Италия
|14
|29
|26
|69
|10
|Азербайджан
|14
|1
|4
|19