Сборная России завоевала десять наград в предпоследний день Паралимпиады

ТОКИО, 4 сентября. /ТАСС/. Сборная России завоевала две золотые, три серебряные и пять бронзовых наград в одиннадцатый соревновательный день Паралимпийских игр в Токио и поднялась на третье место в медальном зачете.

Сборная России поднялась на третье место в медальном зачете Паралимпиады

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Всего на счету российских спортсменов 36 золотых, 32 серебряные и 49 бронзовых наград. На четвертом месте располагается команда США (35-36-30). Лидерство сохраняет сборная Китая (93-56-50), вторыми идут британцы (41-38-43).

В составе сборной России обладателями золотых медалей стали лучники Маргарита Сидоренко и Кирилл Смирнов (смешанные соревнования) и легкоатлет Дмитрий Сафронов (бег на 200 м).

Серебро завоевали легкоатлеты Маргарита Гончарова (бег на 400 м), Андрей Вдовин (бег на 200 м) и мужская сборная России по волейболу сидя.

Бронзовые медали принесли легкоатлеты Анна Кулинич-Сорокина (бег на 200 м), Артем Калашян (бег на 200 м), стрелок Сергей Малышев (смешанные соревнования по пулевой стрельбе с дистанции 50 метров), тхэквондист Зайнутдин Атаев (свыше 75 кг), а также команда по бочча.

Паралимпиада в Токио завершится в воскресенье. В последний день Игр будет разыграно 15 комплектов медалей.