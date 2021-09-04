Тренер российских волейболистов назвал второе место на Паралимпиаде достойным результатом

В финале россияне уступили команде Ирана со счетом 1-3 (21:25, 14:25, 25:19, 17:25).

"Настроение совершенно нормальное, мы впервые пробились в финал Паралимпийских игр, - сказал Овсянников. - Мы были бронзовыми призерами Паралимпиады в 2008 году, а в 2012-м проиграли в матче за бронзу, сейчас нам было по силам выйти в финал".

"Мы пробились и боролись с Ираном, но проиграли. Конечно, мы хотели победить и сделали все, что могли. Второе место - это хороший и достойный результат. Но это наш первый финал, и надо идти дальше", - добавил он.

Тренер рассказал об игре соперника. "У Ирана очень сильная команда, они хорошо играют и в защите, и в нападении. И плюс у них еще добавился гигант (в составе иранцев играл самый высокий паралимпиец в истории Мортеза Мерхзад Селакьяни с ростом 246 см - прим. ТАСС). С ним тяжело играть, потому что у него нестандартная траектория атакующего удара, и когда он бьет, то может попасть как на переднюю линию, так и на заднюю", - отметил Овсянников.

"Не сказать, что он ключевой игрок, но существенно добавляет уверенности своей команде. И иранцы, как скоростная машина, прибавляют моментально. Нашего мастерства пока не хватает. Пока", - добавил он.