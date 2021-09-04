Путин поздравил паралимпийцев с победой в смешанных соревнованиях по стрельбе из лука

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил Маргариту Сидоренко и Кирилла Смирнова, завоевавших золотую медаль в смешанных соревнованиях по стрельбе из лука среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Поздравительная телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

"Уважаемые Кирилл Владимирович и Маргарита Сергеевна! Поздравляю вас с победой на Паралимпийских играх в Токио. Вы проявили высокое мастерство и выдержку и по праву заняли "золотую" ступень пьедестала почета. Уверен, этот яркий успех вдохновит вас на новые свершения в жизни и спорте. Желаю удачи и всего самого доброго", - говорится в телеграмме.

Сидоренко 33 года, она является призером чемпионатов мира и Европы, а также многократной чемпионкой России. 25-летний Смирнов является трехкратным победителем и серебряным призером чемпионата России.

Российские спортсмены, на счету которых 36 золотых, 32 серебряных и 49 бронзовых наград, занимают третье место в общем медальном зачете Паралимпиады. Лидирует сборная Китая (93-57-50), вторыми идут британцы (41-38-43). Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.