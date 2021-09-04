Смолов вошел в стартовый состав сборной России на матч с командой Кипра, Баринов - капитан

ТАСС, 4 сентября. Нападающий Федор Смолов выйдет в стартовом составе сборной России на матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против команды Кипра. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча пройдет 4 сентября в Никосии, начало - 19:00 мск.

Смолов с шестью мячами в шести матчах является лучшим бомбардиром чемпионата России. В первом матче под руководством главного тренера национальной команды Валерия Карпина, который прошел 1 сентября против хорватов (0:0), форвард остался в запасе.