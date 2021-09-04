Смолов вошел в стартовый состав сборной России на матч с командой Кипра, Баринов - капитан

ТАСС, 4 сентября. Нападающий Федор Смолов выйдет в стартовом составе сборной России на матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против команды Кипра. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Встреча пройдет 4 сентября в Никосии, начало - 19:00 мск.
Смолов с шестью мячами в шести матчах является лучшим бомбардиром чемпионата России. В первом матче под руководством главного тренера национальной команды Валерия Карпина, который прошел 1 сентября против хорватов (0:0), форвард остался в запасе.
Состав сборной России на матч с Кипром!#НашиПарни #КипрРоссия pic.twitter.com/Ot9PvBdRwn— Сборная России (@TeamRussia) September 4, 2021
Полностью состав выглядит следующим образом: вратарь - Маринато Гилерме ("Локомотив"), защитники - Илья Самошников ("Рубин"), Георгий Джикия ("Спартак"), Игорь Дивеев (ЦСКА), Вячеслав Караваев ("Зенит"), полузащитники - Александр Головин ("Монако", Франция), Дмитрий Баринов ("Локомотив"), Александр Ерохин ("Зенит"), Денис Черышев ("Валенсия", Испания), Алексей Миранчук ("Аталанта", Италия), нападающий - Федор Смолов ("Локомотив").
В матче с хорватами капитаном национальной команды был Джикия, в игре с киприотами с капитанской повязкой впервые на поле выйдет Баринов. Всего эта игра станет для 24-летнего игрока девятой в составе сборной России. Баринов стал 33-м капитаном в истории сборной России, наибольшее количество матчей в данной роли провел защитник Виктор Онопко (87).
После четырех матчей сборная России располагается с семью очками на второй строчке таблицы группы Н. Лидирует сборная Хорватии (7), третье место занимает команда Словакии (6), четвертое - Словении (4), пятое - Мальты (4), шестое - Кипра (4).