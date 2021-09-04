Федоров: хоккеист ЦСКА Сошников получил травму, но скоро вернется в состав

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Нападающий московского хоккейного клуба ЦСКА Никита Сошников получил небольшое повреждение, но скоро вернется в состав. Об этом журналистам сообщил главный тренер армейцев Сергей Федоров.

В субботу ЦСКА со счетом 3:2 обыграл рижское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Эта победа стала первой для Федорова в качестве главного тренера московского клуба.

"Были смены, когда мы хорошо играли, но была пара и не очень удачных, где мы и пропустили ненужные голы, но я рад, что мы смогли вырвать победу в этом матче. Я благодарю соперника - это хорошая, мобильная команда, которая правильно играет. Мы сделали выводы после второго периода и сыграли удачнее, нацеленнее", - сказал Федоров.

Матч пропустил нападающий Никита Сошников, который в игре за Кубок Открытия с "Авангардом" 1 сентября (0:4) выходил в четвертом звене вместе с Тахиром Мингачевым и Максимом Соркиным. "Никита [Сошников] получил небольшое повреждение, думаю, он скоро вернется в строй, наши доктора работают. Выбор [игроков] всегда есть, он очень большой, мы сумели просмотреть десять талантливых игроков из Высшей хоккейной лиги, они все в обойме, прекрасно знают нашу игру, схемы, и я думаю, что в этом плане у нас не должно быть проблем", - добавил специалист.

Также главный тренер ЦСКА ответил на вопрос о том, сыграют ли в ближайших матчах защитник Николай Макаров и голкипер Иван Федоров, которые попадают в заявку на игру, но на лед пока не выходят. "Конечно, мы на него [Макарова] рассчитываем. Тот опыт, который он получает, даже не играя, для него огромен. План по вратарям есть, мне надо еще раз переговорить с тренером, освежить его, но, думаю, в ближайшем будущем Иван тоже вступит в боевые действия", - отметил Федоров.

В следующем матче ЦСКА 6 сентября сыграет в гостях с "Сочи".