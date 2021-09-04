Хоккеист Григоренко назвал матч против рижского "Динамо" хорошим уроком для ЦСКА

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против рижского "Динамо" сложился для московского ЦСКА непросто, но он станет хорошим уроком для команды. Такое мнение журналистам высказал нападающий армейцев Михаил Григоренко.

В субботу ЦСКА со счетом 3:2 обыграл рижское "Динамо". Эта победа стала первой для армейцев в сезоне-2021/22. Григоренко отметился заброшенной шайбой.

"Рига хорошо играла, очень организованная команда, которая здорово проявила себя в обороне. В третьем периоде [у нас] удачно получилось большинство реализовать, переломили ход матча, стали играть правильно и добились победы. Я рад, что забил, здорово, что открыл счет, конечно, хотелось бы, чтобы игра полегче сложилась, но это хороший урок для нас. Опять же новый сезон, много новых ребят, которые все еще притираются - все придет только через работу", - сказал Григоренко.

Капитан ЦСКА Сергей Андронов отметил, что начало чемпионата всегда складывается непросто. "Слава богу выиграли, с хорошим настроением заканчиваем сегодняшний день. Начало чемпионата всегда скомканное, в первых играх надо находить темп, чувство игры. Хорошо, что выиграли сегодня, это добавит положительных эмоций, пока тяжело, потому что вроде играем в нападении, много времени проводим в зоне атаки, но пока не можем забить в равных составах, так что надо очень много над этим работать", - добавил хоккеист.

"После сборов потихоньку выходим, надо находить свою игру, что будет помогать нам выигрывать. Процесс идет, он кропотливый, так что работаем", - заключил он.

В следующем матче ЦСКА 6 сентября сыграет в гостях с "Сочи".