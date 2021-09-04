Тренер рижского "Динамо" надеется, что команде удастся изменить игру к домашним матчам

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Рижское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ЦСКА сыграло в выжидательном стиле, но главный тренер клуба Сергей Зубов надеется, что к домашней серии матчей клубу удастся немного изменить свою игру. Об этом он заявил журналистам.

В субботу "Динамо" со счетом 2:3 уступило армейцам. "Соперника с победой, в концовке сказалось мастерство отдельных игроков, нам нужно уделить внимание непростительным ошибкам, которые мы допустили. В целом неплохой матч, нам есть за что зацепиться, но результат неудовлетворителен", - сказал Зубов.

"Это наш первый выезд, и наш стиль игры дома будет немного отличаться от того, что мы показываем на выезде. Мы постарались сыграть с ЦСКА в немного выжидательном стиле, и какое-то время нам удавалось играть с ними на равных. У нас еще одна игра на выезде, потом домой, надеемся, что [к этому времени] получится немного изменить нашу игру", - добавил специалист.

Рижское "Динамо" проиграло второй матч кряду, в первой игре рижане уступили ярославскому "Локомотиву" со счетом 2:3. В следующем матче рижане 6 сентября встретятся на выезде с пекинским "Куньлунь Ред Стар".