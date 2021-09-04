Победы и скандалы. Россияне вышли на третье место перед заключительным днем Паралимпиады

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Российские паралимпийцы завоевали десять медалей в предпоследний день Игр в Токио. После окончания соревнований по плаванию наибольшее внимание было приковано к легкой атлетике: в субботу здесь разыграли 24 комплекта медалей - почти половину всех наград дня.

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На счету российских легкоатлетов шесть медалей. Чемпион один - Дмитрий Сафронов. Но он теперь двукратный: после победы на стометровке он стал лучшим на дистанции вдвое длиннее. Призеры тоже те же: соотечественник Артем Калашян третий, украинец Игорь Цветов - второй. Не изменилось и поведение серебряного призера - он вновь отказался от совместных фотографий с российскими спортсменами. "Как отреагировал? Да никак - это его дело, - сказал Сафронов. - У меня тогда получилась прекрасная фотография с Артемом, так что я рад, и сейчас повторили еще одну фотографию. Он сказал: "Это любовь к родине", у него она так исчисляется, а у меня она исчисляется золотыми медалями". "Очень доволен своим выступлением - свой план мы выполнили, отобрали первое место у украинца на 100 и 200 м, - заметил Калашян. - Его поведение на награждении не то, чтобы нас задело, но это некрасиво было с его стороны. Мы сначала даже не поняли, что это было, стало неприятно. Потом сфотографировались с Димой и все". Такое поведение Цветова может быть связано с желанием избежать повторения истории, в которой оказалась прыгунья в высоту Ярослава Магучих. На Олимпиаде в Токио украинка сделала совместную фотографию с победительницей соревнований россиянкой Марией Ласицкене. Такое решение у нее на родине не одобрили - спортсменка подверглась травле в социальных сетях. Российский знаменосец против американского Болта Рекордсмен мира в беге на 400 м Андрей Вдовин завоевал серебряную медаль на дистанции вдвое короче. Десятикратный чемпион мира был знаменосцем команды Паралимпийского комитета России на церемонии открытия Игр в Токио. На этот раз его обошел американец - Ника Мэйхью, о котором на международной арене раньше особо никто не слышал.

"Сегодня я показал персональный рекорд, быстрее в жизни не бегал, это максимум. У американца мировой - это удивительно, нигде его не было, а появился в июне и бьет все мировые достижения, - отметил Вдовин. - Я пробежал так же, как американец в полуфинале, но у него и сегодня оставались запасы, хотя накануне у него были полуфинал эстафеты, полуфинал 200 метров, финал эстафеты. Уникальный человек просто, даже [ямайский спринтер Усейн] Болт такого не позволял себе, я прямо не знаю". В беге на 400 м незаурядное достижение продемонстрировала Маргарита Гончарова - она стала второй. Эта награда для нее стала второй в Токио, первую, что интересно, она завоевала в прыжках в длину. Токийские Игры для Гончаровой уже третьи по счету, прежде она трижды побеждала, становилась серебряным и дважды бронзовым призером. Но исключительно в спринтерских дистанциях и в прыжках в длину. Медали на 400-метровке в ее карьере прежде не было. Еще один разносторонний и опытный призер Игр в Токио - Анна Кулинич-Сорокина. Девять лет назад она стала призером в метании копья, сейчас стала третьей в беге на дистанции 200 метров. "Я долго стремилась к этой медали, но она стала неожиданной для меня, - сказала спортсменка. - Основной упор я делала на метание копья, надеялась, что возьму медаль в этой дисциплине, но не сложилось. Поэтому я вдвойне рада, что могу похвастаться своей дочери, что не зря съездила на Паралимпийские игры и что-то завоевала, тем более в таком сложном виде, где высочайшая конкуренция. Медаль посвящаю дочери, мужу, который сыграл очень большую роль в моей подготовке: он всегда во всем поддерживает меня, является массажистом у нас в сборной, от него очень-очень многое зависит". Точность и сила Вторую золотую медаль субботы российской команде принесли Маргарита Сидоренко и Кирилл Смирнов - они стали сильнейшими в смешанных соревнованиях по стрельбе из классического лука. Судьба победы решалась в перестрелке, где российскому дуэту противостоял итальянский.

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Примечательно, что это первая золотая медаль российской команды по стрельбе из лука, завоеванная на Паралимпийских играх в смешанном разряде. Всего же лучники России в Токио завоевали три медали - одну золотую и две бронзовые. "Поздравляю с успешным выступлением наших спортсменов тренеров национальной команды и Паралимпийский комитет России!" - отметил министр спорта РФ Олег Матыцин. Еще один российский стрелок, но уже из пистолета, стал третьим. Речь о Сергее Малышеве. В стрельбе с 50 метров лучше него на этот раз стреляли только два индийца. Для российского стрелка это уже третья медаль Паралимпиад - он становился серебряным призером Игр 2008 и 2012 годов. В 2014 году он победил на чемпионате мира. В личных соревнованиях еще одним медалистом стал Зайнутдин Атаев - он стал бронзовым призером в паратхэквондо в весе свыше 75 кг. Тхэквондо было впервые представлено в программе Паралимпийских игр, и российские спортсмены завоевали в Токио три бронзовые медали. Доигрались до медалей Начали определяться лучшие и в игровых видах. Мужская российская команда по волейболу сидя - серебряный призер Игр в Токио. Это лучший ее результат в истории - в 2008 году в Пекине российские волейболисты были бронзовыми призерами. В финальном матче они оказали серьезное сопротивление сильным соперникам из Ирана - шестикратным паралимпийским чемпионам.

"Конечно, мы разочарованы, но команда Ирана была сильнее - хорошая сборная, хороший состав, сегодня они были лучше, - сказал игрок команды Виктор Миленин. - Но будем идти дальше. У нас была бронзовая медаль (в 2008 году - прим. ТАСС), теперь серебряная. Думаю, что дойдем и до золота". В бочча у россиян бронза, которую завоевали Дарья Адонина, Сергей Сафин, Иван Фролов. "Осознание нашего успеха придет, наверное, позже, пока в голове еще игра, прокручиваю моменты и наслаждаюсь ими, - сказал Фролов после победы над португальцами. - Мы ехали в Токио за медалями, все сборные, с которыми здесь встречались, мы уже обыгрывали. У нас абсолютно конкурентоспособная команда, способная показать результат здесь и сейчас. После неудачного полуфинального матча мы забыли о той игре, собрались с новыми мыслями и силами, пошли в бой и победили". Сборная России, на счету которой 36 золотых, 32 серебряные и 49 бронзовых наград, занимает третье место в медальном зачете. Лидирует сборная Китая (93-57-50), которая уже гарантировала себе первое место в медальном зачете. Вторыми идут британцы (41-38-43). Церемония закрытия Паралимпиады в Токио состоится 5 сентября, в заключительный день будут разыграны 15 комплектов наград.