Первые в истории Игры стран СНГ открылись в Казани

КАЗАНЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Первые Игры стран СНГ открылись в Казани. На церемонии спортсмены из девяти стран прошли парадом с национальными флагами, передает корреспондент ТАСС.

"Проведение первых Игр стран СНГ станет новой ступенью нашей общей общественной спортивной жизни, это станет настоящим событием в мире спорта, которое соединит спортивные ценности, идеалы олимпийского движения и традиции народов стран СНГ, воплощенных в национальных видах спорта. <…> Первые Игры стран СНГ объявляю открытыми", - сказал на церемонии первый заместитель председателя исполнительного комитета СНГ Леонид Анфимов.

Церемония прошла на Аллее флагов на территории Деревни Универсиады в Казани, где проживают сами спортсмены. Участники Игр приняли участие в параде стран, они прошли с флагами своей страны, под национальные песни и танцы. Также прошло театрализованное шоу, отражающее культурное многообразие, историю и традиции стран СНГ и раскрывающее тему дружбы и единения народов.

На церемонии выступил заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь Александр Барауля. Он от имени страны поприветствовал участников соревнований. "Я уверен, это только начало, они будут набирать обороты и популярность и встанут в ряд с крупнейшими соревнованиями на международной арене", - сказал Барауля.

Церемония прошла в закрытом режиме без допуска зрителей, но любой желающий мог посмотреть открытие онлайн на официальном сайте ciskazan2021.com, в официальном сообществе Игр в соцсети "Вконтакте".

Игры стран СНГ

Игры стран СНГ проходят в Казани и завершатся 11 сентября. В них примут участие 1 139 спортсмена от 14 до 23 лет из девяти стран СНГ (Азербайджан, Армения, Республика Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдавия, Россия, Таджикистан, Узбекистан). В программу Игр включены 16 видов спорта, в которых будут разыграны 182 комплекта наград.

На соревнованиях будут задействованы более 400 судей и рефери, а также 1 074 волонтера.

Состязания пройдут по следующим видам спорта: бадминтон, баскетбол (3х3), бокс, борьба, дзюдо, каратэ, корэш, настольный теннис, пулевая стрельба, самбо, спортивная борьба, стендовая стрельба, тайский бокс, танцевальный спорт, футзал и художественная гимнастика.