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ЧМ-2022 по футболу

Российские футболисты обыграли киприотов в матче отборочного турнира чемпионата мира

Встреча завершилась гостевой победой россиян со счетом 2:0
Александр Головин (Россия) и Парис Псалтис (Кипр) Стрингер/ТАСС
Описание
Александр Головин (Россия) и Парис Псалтис (Кипр)
© Стрингер/ТАСС

НИКОСИЯ /Кипр/, 4 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу обыграла команду Кипра со счетом 2:0 в гостевом матче отборочного этапа чемпионата мира 2022 года. Встреча прошла на стадионе ГСП в Никосии.

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Счет в матче открыл Александр Ерохин (6-я минута), дебютным голом за сборную России отметился Рифат Жемалетдинов (54), обе голевые передачи отдал Федор Смолов. На 75-й минуте его заменил 19-летний нападающий Константин Тюкавин, который впервые появился на поле в составе сборной России.

Этот матч стал вторым для сборной России под руководством главного тренера Валерия Карпина. 1 сентября россияне сыграли вничью в отборочном турнире со сборной Хорватии (0:0) на стадионе "Лужники". Карпин, который провел за сборную России 72 матча, свою последнюю встречу за национальную команду отыграл 12 февраля 2003 года против киприотов (1:0).

Всего сборные России и Кипра провели между собой шестой матч: в отборочном турнире к чемпионату мира 1998 года россияне один раз обыграли соперника и один раз сыграли вничью (4:0, 1:1), в отборе к чемпионату Европы 2020 года сборная России одержала две победы (1:0, 5:0).

По сравнению с матчем против хорватов в стартовом составе появились защитник Илья Самошников, полузащитники Ерохин и Денис Черышев и нападающий Смолов. Впервые с капитанской повязкой на поле вышел полузащитник Дмитрий Баринов, в игре с хорватами роль капитана выполнял защитник Георгий Джикия. 24-летний Баринов стал 33-м капитаном в истории национальной команды.

После пяти сыгранных матчей сборная России возглавляет таблицу группы Н, набрав 10 очков. Далее идут сборные Хорватии (7), Словении (7), Словакии (6), Мальты (4) и Кипра (4). Сборные Словакии и Хорватии проведут свой матч пятого тура позднее в субботу (21:45 мск). В следующем матче россияне примут 7 сентября на "Открытие Банк Арене" команду Мальты, киприоты сыграют в тот же день на выезде со словаками.

Футбол. Чемпионат мира-2022. Отбор. Группа H
КомандаИВНПМячиО
1Россия53118-410
2Хорватия42114-17
3Словения52124-47
4Словакия41305-46
5Мальта51136-94
6Кипр51131-64

 

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