Дюков: качество игры сборной России по футболу в матче с командой Кипра вызывает вопросы

НИКОСИЯ /Кипр/, 4 сентября. /ТАСС/. Качество игры сборной России по футболу в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года против команды Кипра вызывает вопросы. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

Сборная России в субботу в гостях обыграла команду Кипра со счетом 2:0. Благодаря этому результату команда под руководством Валерия Карпина обошла сборную Хорватии, которая позже в этот же день сыграет с командой Словакии, и вышла на чистое первое место в группе.

"Важен результат, важно было победить и взять три очка, поставленную задачу выполнили, - сказал Дюков. - Что касается качества, есть вопросы, но эпизодами команда демонстрировала хорошую игру, как с хорватами. Хочется, чтобы этих моментов было больше".

Президент РФС отметил происходящие изменения в игре национальной команды. "Достаточно агрессивный стиль, нельзя сказать, что абсолютно другая команда, но она играет по-другому. Валерий Георгиевич [Карпин] не имел в виду буквально, что мы должны набирать игроков только в атаку - нападающих и полузащитников. Он говорит, что очень важно уважать соперника, но не бояться. Страх - самый большой минус, это сказывается на твой функциональности, на твоих решениях, которые принимаешь", - подчеркнул Дюков.

После пяти сыгранных матчей сборная России возглавляет таблицу группы Н, набрав 10 очков. Далее идут сборные Хорватии (7), Словении (7), Словакии (6), Мальты (4) и Кипра (4). Сборные Словакии и Хорватии проведут свой матч пятого тура позднее в субботу (21:45 мск). В следующем матче россияне примут 7 сентября на "Открытие Банк Арене" команду Мальты.