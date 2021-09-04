{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧМ-2022 по футболу

Дюков: качество игры сборной России по футболу в матче с командой Кипра вызывает вопросы

Президент Российского футбольного союза отметил, что эпизодами команда демонстрировала хорошую игру
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС
Описание
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков
© Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС

НИКОСИЯ /Кипр/, 4 сентября. /ТАСС/. Качество игры сборной России по футболу в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года против команды Кипра вызывает вопросы. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

На эту тему
Российские футболисты обыграли киприотов в матче отборочного турнира чемпионата мира
Российские футболисты обыграли киприотов в матче отборочного турнира чемпионата мира

Сборная России в субботу в гостях обыграла команду Кипра со счетом 2:0. Благодаря этому результату команда под руководством Валерия Карпина обошла сборную Хорватии, которая позже в этот же день сыграет с командой Словакии, и вышла на чистое первое место в группе.

"Важен результат, важно было победить и взять три очка, поставленную задачу выполнили, - сказал Дюков. - Что касается качества, есть вопросы, но эпизодами команда демонстрировала хорошую игру, как с хорватами. Хочется, чтобы этих моментов было больше".

Президент РФС отметил происходящие изменения в игре национальной команды. "Достаточно агрессивный стиль, нельзя сказать, что абсолютно другая команда, но она играет по-другому. Валерий Георгиевич [Карпин] не имел в виду буквально, что мы должны набирать игроков только в атаку - нападающих и полузащитников. Он говорит, что очень важно уважать соперника, но не бояться. Страх - самый большой минус, это сказывается на твой функциональности, на твоих решениях, которые принимаешь", - подчеркнул Дюков.

После пяти сыгранных матчей сборная России возглавляет таблицу группы Н, набрав 10 очков. Далее идут сборные Хорватии (7), Словении (7), Словакии (6), Мальты (4) и Кипра (4). Сборные Словакии и Хорватии проведут свой матч пятого тура позднее в субботу (21:45 мск). В следующем матче россияне примут 7 сентября на "Открытие Банк Арене" команду Мальты.

Теги
Карпин, Валерий ГеоргиевичДюков, Александр ВалерьевичЧМ-2022 по футболу
ЧМ-2022 по футболу
Жемалетдинов заявил, что хочет видеть больше футболистов "Локомотива" в сборной России
По словам автора гола в ворота сборной Кипра, команда верит в главного тренера Валерий Карпина
Читать полностью