Ерохин: российским футболистам нужно было прибавлять в скорости в матче с киприотами

НИКОСИЯ /Кипр/, 4 сентября. /ТАСС/. Футболистам сборной России необходимо было прибавлять в скорости по ходу матча с командой Кипра. Такое мнение в эфире канала "Матч ТВ" высказал полузащитник россиян Александр Ерохин.

Сборная России обыграла команду Кипра со счетом 2:0 в отборочном матче чемпионата мира 2022 года. Ерохин открыл счет на 6-й минуте.

"Чем быстрее забьешь, тем психологически легче будет. Мы дали слабину во втором тайме, и киприоты атаковали. Важно, что взяли три очка, - сказал Ерохин. - Понимали, что они будут добавлять, нам тоже надо было добавлять в скорости, и выпустили в перерыве игроков, которые увеличили количество открываний".

Ерохин отметил российских болельщиков. "Благодарны им, слышали, чувствовали поддержку. Погода была не очень, и им огромное спасибо", - отметил он.

После пяти сыгранных матчей сборная России возглавляет таблицу группы Н, набрав 10 очков. Далее идут сборные Хорватии (7), Словении (7), Словакии (6), Мальты (4) и Кипра (4). Сборные Словакии и Хорватии проведут свой матч пятого тура позднее в субботу (21:45 мск). В следующем матче россияне примут 7 сентября в Москве команду Мальты.