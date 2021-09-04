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Футбол в России

Дюков надеется, что премьер-лиге удастся договориться об увеличении посещаемости матчей

На данный момент на игры допускаются до 3 тыс. человек

НИКОСИЯ /Кипр/, 4 сентября. /ТАСС/. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков надеется на то, что Российской премьер-лиге (РПЛ) удастся договориться с Роспотребнадзором об увеличении допустимого количества зрителей на матчах Тинькофф-РПЛ. Об этом он рассказал журналистам.

На данный момент посещаемость матчей РПЛ в Москве составляет до 3 тыс. человек.

"Я надеюсь, что в ближайшее время РПЛ удастся договориться об увеличении посещаемости. По крайней мере, мы оказываем помощь в этом", - сказал Дюков.

"Действительно ли [Максим] Орешкин (помощник президента РФ, председатель совета директоров ЦСКА - прим. ТАСС) внес вклад в то, что удастся увеличить посещаемость? Да, он тоже внес свой вклад", - отметил глава РФС.

Теги
Российский футболДюков, Александр Валерьевич
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