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Летние олимпийские виды спорта

Итальянские волейболистки в третий раз стали чемпионками Европы

В финальном матче они обыграли команду Сербии

ТАСС, 4 сентября. Женская сборная Италии по волейболу победила команду Сербии в финальном матче чемпионата Европы. Игра проходила в Белграде.

Встреча завершилась со счетом 3-1 (24:26, 25:22, 25:19, 25:11) в пользу итальянских волейболисток. Ранее в матче за третье место сборная Турции обыграла команду Нидерландов (3-1).

Итальянки выиграли чемпионат Европы в третий раз, ранее они побеждали в 2007 и 2009 годах, на прошлом континентальном первенстве они заняли третье место. В четвертьфинале нынешнего турнира итальянки победили российских волейболисток. Команда Сербии выигрывала первенство Европы в 2011, 2017 и 2019 годах.

Чемпионат Европы проходил в четырех странах - Сербии, Болгарии, Хорватии и Румынии. Европейское первенство проводится каждые два года.

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