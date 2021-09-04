Бородюк: качество игры сборной России на Кипре оставило много вопросов

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Качество игры сборной России по футболу в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против команды Кипра вызывает много вопросов. Такое мнение ТАСС высказал бывший капитан и тренер национальной команды Александр Бородюк.

"Сборная оставила двойственное впечатление, - сказал Бородюк. - С одной стороны, есть результат, и это очень важно, когда ты проводишь отборочный турнир. А с точки зрения качества игры есть очень много вопросов. Многие эксперты, которые сами играли в футбол, уважаемые люди, дают достаточно объективную оценку".

"Мое мнение такое - с точки зрения результата ребята молодцы, можно поздравить команду. Есть три очка, это всегда хорошо в плане психологии для любой команды. А с точки зрения качества, повторюсь, много вопросов. На эти вопросы пусть отвечает главный тренер и его штаб", - добавил бывший тренер сборной России.

Собеседник агентства не стал уточнять, какие именно вопросы у него есть по качеству игры национальной команды. "Мне нет смысла говорить об этом что-либо, пусть они сами, футболисты и тренерский штаб, посмотрят последние 15-20 минут и сделают выводы. Если мы сейчас будет ориентироваться на игру с командой Кипра или Мальты, тогда какие у нас планы на будущее? Надо ориентир делать, когда мы будем играть против сборных Германии, Бельгии, Испании, Дании и так далее - надо здесь смотреть и оценивать, где мы находимся", - отметил он.

"Сейчас эти команды - Кипра и Мальты - естественно мы должны обыгрывать. Поэтому петь дифирамбы или критиковать сборную нет смысла. Сборная набрала три очка - это хорошо, а над качеством игры предстоит еще много работать", - заявил Бородюк.

Впереди три важных матча в борьбе за выход на ЧМ-2022

До завершения группового этапа сборной России предстоит провести еще пять матчей. Соперниками в этих играх станут команды Мальты (7 сентября, Москва), Словакии (8 октября, Казань), Словении (11 октября, Марибор), Кипра (11 ноября, Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября, Сплит). Россияне после выездной победы над командой Кипра вышли на промежуточное первое место в группе. Команда Карпина может опуститься на вторую строчку, если сборная Хорватии 4 сентября на выезде обыграет команду Словакии.

"Шансы сборной будут решаться в двух выездных матчах - против команд Хорватии и Словении, а также домашней игре со сборной Словакии. У словенцев появляется шанс, они сегодня выиграли и у них теперь семь очков. В этих трех матчах решится судьба путевки на чемпионат мира. Желаю сборной, чтобы она эти три матча сыграла уверенно и достойно", - резюмировал бывший тренер сборной России.

После пяти сыгранных матчей сборная России возглавляет таблицу группы Н, набрав 10 очков. Далее идут сборные Хорватии (7), Словении (7), Словакии (6), Мальты (4) и Кипра (4).