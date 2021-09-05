Аслан Карацев не смог выйти в четвертый круг US Open

ТАСС, 5 сентября. Российский теннисист Аслан Карацев проиграл американцу Дженсону Бруксби в матче третьего круга Открытого чемпионата США (US Open).

Встреча завершилась со счетом 6:2, 3:6, 2:6, 6:3, 6:3 в пользу 20-летнего Бруксби. Карацев был посеян на турнире под 21-м номером. В четвертом круге американец сыграет с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

Карацеву 27 лет, он занимает 25-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), на его счету один титул под эгидой организации. Лучшим результатом россиянина на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2021 года. На Олимпийских играх в Токио Карацев стал серебряным призером в миксте в паре с Еленой Весниной.

Бруксби располагается на 99-й строчке мирового рейтинга. Выход в четвертый круг на текущем US Open является лучшим результатом американца на турнирах Большого шлема.

US Open является заключительным, четвертым в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на покрытии "хард" в Нью-Йорке и завершится 12 сентября. Общий призовой фонд 141-го розыгрыша составляет рекордные $57,5 млн. В 2020 году победителем стал австриец Доминик Тим, который пропускает нынешний турнир из-за травмы. Из россиян турнир выигрывал Марат Сафин (2000).