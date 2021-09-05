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Паралимпиада в Токио

Легкоатлетка Паутова стала серебряным призером Паралимпиады в марафоне

Победу одержала японка Мисато Мичисита

ТОКИО, 5 сентября. /ТАСС/. Российская легкоатлетка Елена Паутова заняла второе место в марафоне на Паралимпийских играх в Токио.

Паутова преодолела дистанцию за 3 часа 4 минуты 16 секунд, победу одержала японка Мисато Мичисита (3:00.50), третьей стала представительница ЮАР Лузанн Кутзее (3:11.13). Легкоатлетки выступали в категории Т12 (спортсмены с нарушением зрения).

Паутовой 35 лет, она является двукратной паралимпийской чемпионкой (2004, 2012), также в ее активе три бронзовые награды Паралимпиад. На чемпионатах мира в ее активе три золотые, две серебряные и две бронзовые медали. В свободное время Паутова увлекается вышиванием, чтением и активным отдыхом.

Российские спортсмены, на счету которых 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых наград, занимают третье место в медальном зачете Паралимпиады. Лидирует сборная Китая (95-58-51), вторыми идут британцы (41-38-43). Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.

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Паралимпиада в Токио
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