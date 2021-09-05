Павлюченкова обыграла Грачеву в третьем круге US Open

ТАСС, 5 сентября. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла соотечественницу Варвару Грачеву в матче третьего круга US Open. Турнир проходит в Нью-Йорке.

Матч закончился со счетом 6:1, 6:4 в пользу посеянной на турнире под 14-м номером Павлюченковой. В матче четвертого круга россиянка сыграет с чешкой Каролиной Плишковой (четвертый номер мирового рейтинга).

Павлюченковой 30 лет. Теннисистка располагается на 15-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету 12 титулов под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в финал Roland Garros 2021 года. На Олимпиаде в Токио Павлюченкова и Андрей Рублев завоевали золотые медали в соревнованиях смешанных пар.

Грачевой 21 год, она располагается на 82-й строчке мирового рейтинга. На турнирах Большого шлема она не проходила дальше третьего круга. В прошлом году она также дошла до третьего круга US Open.

US Open является заключительным, четвертым в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на покрытии "хард" и завершится 12 сентября. Общий призовой фонд 141-го розыгрыша составляет рекордные $57,5 млн. Победительницей прошлого турнира стала японка Наоми Осака, из россиянок US Open выигрывали Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006).