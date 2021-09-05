Российские легкоатлеты завоевали 38 медалей на Паралимпиаде в Токио

ТОКИО, 5 сентября. /ТАСС/. Российские легкоатлеты завоевали 38 наград на Паралимпийских играх в Токио и стали вторыми в медальном зачете.

Россияне завоевали 12 золотых, 13 серебряных и 13 бронзовых наград. Победу в легкоатлетическом зачете одержала сборная Китая (27-13-11). Тройку лидеров замкнули американские спортсмены (10-17-14).

Золотые медали завоевали Дмитрий Сафронов (бег на 100 м и 200 м), Антон Прохоров (бег на 100 м), Антон Кулятин, Александр Яремчук (оба - бег на 1 500 м), Андрей Вдовин (бег на 400 м), Муса Таймазов (метание клаба), Евгений Торсунов (прыжки в длину), Владимир Свиридов, Альберт Хинчагов, Денис Гнездилов, Галина Липатникова (все - толкание ядра).

Серебряные медали российской сборной принесли Вдовин (бег на 100 м и 200 м), Александр Работницкий (бег на 1 500 м), Евгений Швецов (бег на 400 м), Алексей Кузнецов (метание копья), Алексей Чуркин, Никита Прохоров (оба - толкание ядра), Елена Иванова (бег на 100 м), Маргарита Гончарова (бег на 400 м и прыжки в длину), Александра Ручкина, Александра Могучая (обе - прыжки в длину), Елена Паутова (марафон).

Бронзовыми призерами Паралимпиады стали Роман Тарасов (бег на 100 м), Артем Калашян (бег на 100 м и 200 м), Федор Рудаков (бег на 1 500 м), Чермен Кобесов, Виталий Гриценко, Анастасия Соловьева (все- бег на 400 м), Александр Костин (бег на 5 000 м), Никита Котуков, Анна Сапожникова (оба - прыжки в длину), Анна Кулинич-Сорокина (бег на 200 м), Елена Горлова (метание клаба), Евгения Галактионова (толкание ядра).

На Паралимпийских играх 2012 года сборная России также заняла второе место в медальном зачете соревнований по легкой атлетике. На Паралимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро сборная России не принимала участия из-за допингового скандала.