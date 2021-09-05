Легкоатлетка Паутова заявила, что будет носить серебряную медаль Паралимпиады как кулон

В воскресенье Паутова стала второй в марафоне в категории Т12 (спортсмены с нарушением зрения). "Не прошло и 20 лет, наконец-то первая моя серебряная медаль на таких соревнованиях, ну наконец-то серебро. Это мой любимый металл, все украшения у меня из серебра, может быть, это и к лучшему. Буду носить медаль как кулончик", - сказала Паутова.

"За четыре Паралимпиады я ни разу не обходилась без медалей. Завоевать серебро - это не позор, любая медаль - это достойный результат. Хотелось, конечно, выступить лучше, все-таки я была знаменосцем нашей команды на открытии Игр. А так я, конечно, счастлива", - добавила она.

Россиянка рассказала о подготовке к Играм. "Для меня это в общей сложности пятый марафон с момента, когда я начала их бегать, - рассказала она. - В 2016 году, когда нас не пустили в Рио, у себя дома я пробежала марафон, тот результат, конечно, не засчитывался нигде, но с тем результатом я бы выиграла Паралимпиаду в Рио. Мы с гидом готовились на более медленное время, потому что мы готовились к жаркой погоде, мы понимали, что в жару за 30 градусов будет реально лотерея в марафоне, и не факт, что я попала бы в призы. Очень много факторов было против меня на этой Паралимпиаде, но, наверное, судьба была на моей стороне, я заслужила эту медаль, я люблю бегать в дождь".

"Бег был дерганый, поначалу никто не хотел уходить вперед, но затем первой побежала японка, и я присоединилась к ней. Долгое время мы бежали вместе, переломный момент наступил после тридцатого километра - я была не готова к такому темпу, так как готовилась к жаркой погоде, и японка убежала от меня. Я рада за нее, я очень уважаю своих соперников. У меня нога сейчас побаливает, это хроническое у меня, но во время гонки ничего не чувствуешь, моей задачей было вообще не сойти с трассы", - заключила она.

Паутовой 35 лет, она является двукратной паралимпийской чемпионкой (2004, 2012), также в ее активе три бронзовые награды Паралимпиад.