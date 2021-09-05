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Паралимпиада в Токио

Рожков: команда Паралимпийского комитета России достойно выступила на Играх в Токио

Шеф миссии сборной отметил, что паралимпийцы чувствовали серьезную поддержку и внимание
Исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков Стоян Васев/ТАСС
Описание
Исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков
© Стоян Васев/ТАСС

ТОКИО, 5 сентября. /ТАСС/. Российские спортсмены, представлявшие на Паралимпиаде в Токио команду Паралимпийского комитета России (ПКР), показали в столице Японии достойный результат, удержав лидирующие позиции на международном уровне. Об этом ТАСС заявил шеф миссии команды ПКР, исполняющий обязанности президента организации Павел Рожков.

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Сборная ПКР на Паралимпийских играх в Токио заняла четвертое место в медальном зачете, в активе российских спортсменов 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых наград. Выше в таблице расположились команды Китая (96-60-51), Великобритании (41-38-45) и США (37-36-31).

"Наша команда чувствовала серьезную поддержку и внимание и смогла показать достойный результат, сохранив лидирующие позиции на международной арене и заняв четвертое место в медальном зачете, - сказал Рожков. - Порадовало, что по общему количеству наград мы превзошли результаты Игр 2012 года в Лондоне, завоевав 118 медалей, из которых 36 - высшего достоинства. В целом могу сказать, что на протяжении всех Игр наши спортсмены радовали нас хорошими результатами, а подчас даже неожиданными".

Уже в марте 2022 года российским паралимпийцам предстоит выступление на Паралимпийских Играх в Пекине. "Остается всего менее полугода. Работы, связанной с организацией и подготовкой, немало. Церемония открытия уже 4 марта", - отметил исполняющий обязанности президента ПКР.

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