Рожков: отсутствие заразившихся коронавирусом в команде ПКР на Играх - серьезная победа

ТОКИО, 5 сентября. /ТАСС/. Шеф миссии команды Паралимпийского комитета России (ПКР), исполняющий обязанности президента организации Павел Рожков считает большой победой команды на Играх в Токио отсутствие заразившихся коронавирусом в сборной. Таким мнением он поделился с ТАСС.

"На протяжении всей Паралимпиады, стартовавшей 24 августа, ни один спортсмен не заболел коронавирусной инфекцией (COVID-19). Уверен, что работа, проделанная организаторами Паралимпийских игр в отношении безопасности спортсменов и гостей, а также меры, предпринятые нами совместно с ФМБА перед поездкой и во время Игр, позволили избежать заражения спортсменов в команде. Это большая радость, я считаю это действительно серьезной победой", - подчеркнул Рожков.

Перед стартом Игр Рожков сообщил ТАСС, что исполком ПКР принял решение об обязательной вакцинации всего персонала российской делегации, который отправится на Паралимпиаду.

Церемония закрытия Паралимпийских игр в Токио состоится 5 сентября. Команда ПКР заняла четвертое место в медальном зачете Паралимпиады, завоевав 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых наград.