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Паралимпиада в Токио

Около 150 представителей ПКР примут участие в церемонии закрытия Паралимпиады в Токио

Мероприятие начнется в 14:00 мск

ТОКИО, 5 сентября. /ТАСС/. В церемонии закрытия летних Паралимпийских игр в Токио примут участие около 150 представителей Паралимпийского комитета России (ПКР). Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности президента ПКР Павел Рожков.

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"Около 150 представителей Паралимпийского комитета России - спортсменов и персонала команды - примут участие в церемонии закрытия Паралимпиады в Токио во главе со знаменосцем Романом Ждановым", - сказал Рожков.

Церемония закрытия пройдет в воскресенье на Национальном стадионе в Токио и начнется в 14:00 мск.

Российские паралимпийцы заняли четвертое место в медальном зачете Игр, завоевав 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых наград. Первой стала команда Китая (96-60-51), второе место заняли спортсмены из Великобритании (41-38-45), третье - американцы (37-36-31).

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Паралимпиада в Токио
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