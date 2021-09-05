Сборная России по футболу проводит восстановительную тренировку после игры с киприотами

НИКОСИЯ, 5 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу в воскресенье в Никосии проводит восстановительную тренировку после матча пятого тура отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года с командой Кипра. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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В субботу россияне на выезде обыграли киприотов со счетом 2:0. В тренировке приняли участие 10 полевых игроков и три вратаря. На тренировочное занятие не вышли игроки, которые попали в стартовый состав на игру против команды Кипра.

После пяти туров турнирную таблицу группы Н возглавляет российская команда, набрав 10 очков. На второй строчке идут хорваты (10), на третьей - словенцы (7), далее располагаются словаки (6), мальтийцы (4) и киприоты (4). Россияне опережают хорватов в группе за счет большего количества забитых мячей.

В следующем матче россияне 7 сентября на "Открытие Банк Арене" в Москве примут команду Мальты.