Динияр Билялетдинов: сборная России победила киприотов на классе, не включая скоростей

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Российские футболисты обыграли команду Кипра в матче пятого тура отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года благодаря более высокому классу игроков. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов.

Изменений нет. Сборная России по футболу при неубедительной игре победила команду Кипра

В субботу сборная России на выезде обыграла команду Кипра со счетом 2:0.

"Скажем так, победили на классе, - сказал Билялетдинов. - Особо никаких скоростей не включали, малой кровью победили".

"Можно ли связать не лучшее качество игры с жарой на Кипре? Скорее всего, это тоже был фактор, отягощающий физическое состояние игроков. В целом мне казалось, что мяч нужно было забрать и не отдавать сопернику. Но цельной игры в этом плане не подучилось, во втором тайме то ли мы подсели, то ли стали играть более академично", - добавил бывший футболист национальной команды.

После пяти туров турнирную таблицу отборочной группы Н возглавляет российская команда, набрав 10 очков. На второй строчке идут хорваты (10), на третьей - словенцы (7), далее располагаются словаки (6), мальтийцы (4) и киприоты (4). Россияне опережают хорватов в группе за счет большего количества забитых мячей.

В следующем матче россияне 7 сентября на стадионе "Открытие Банк Арена" в Москве примут команду Мальты.