Динияр Билялетдинов: сборная России победила киприотов на классе, не включая скоростей

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Российские футболисты обыграли команду Кипра в матче пятого тура отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года благодаря более высокому классу игроков. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов.
В субботу сборная России на выезде обыграла команду Кипра со счетом 2:0.
"Скажем так, победили на классе, - сказал Билялетдинов. - Особо никаких скоростей не включали, малой кровью победили".
"Можно ли связать не лучшее качество игры с жарой на Кипре? Скорее всего, это тоже был фактор, отягощающий физическое состояние игроков. В целом мне казалось, что мяч нужно было забрать и не отдавать сопернику. Но цельной игры в этом плане не подучилось, во втором тайме то ли мы подсели, то ли стали играть более академично", - добавил бывший футболист национальной команды.
После пяти туров турнирную таблицу отборочной группы Н возглавляет российская команда, набрав 10 очков. На второй строчке идут хорваты (10), на третьей - словенцы (7), далее располагаются словаки (6), мальтийцы (4) и киприоты (4). Россияне опережают хорватов в группе за счет большего количества забитых мячей.
В следующем матче россияне 7 сентября на стадионе "Открытие Банк Арена" в Москве примут команду Мальты.