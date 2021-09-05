Чернышенко поздравил сборную России с обновлением рекорда по числу наград на Паралимпиадах

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил российских спортсменов с обновлением рекорда сборной России по количеству завоеванных медалей на Паралимпийских играх, который был установлен на Паралимпиаде 2012 года в Лондоне. Об этом он заявил ТАСС.

"В Токио российские спортсмены побили исторический рекорд Паралимпиады в Лондоне, - сказал Чернышенко. - Общими усилиями наши ребята завоевали 118 медалей, установлено 17 мировых рекордов. Командный результат - четвертое место в неофициальном зачете. В Токио российские паралимпийцы побили исторический рекорд Паралимпиады в Лондоне - завоевано 118 медалей, а в 2012 году у России было 102 награды".

"Отличились наши пловцы - Валерия Шабалина, Роман Жданов, Андрей Калина стали трехкратными паралимпийскими чемпионами, - отметил вице-премьер РФ. - Пять спортсменов российской сборной стали двукратными обладателями токийского золота - Андрей Николаев, Богдан Мозговой в плавании, Михаил Асташов в велоспорте, Александр Кузюков в фехтовании, Дмитрий Сафронов в легкой атлетике. Все российские паралимпийцы, выступавшие в Токио, подняли планку и однозначно усилили остроту конкуренции в предстоящем спортивном сезоне. Поздравляю всех победителей и призеров Паралимпийских игр в Токио, желаю крепости духа и новых побед".

Сборная России, на счету которой 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых наград, заняла четвертое место в медальном зачете Паралимпийских игр в Токио. Первой стала команда Китая (96-60-51), вторыми - британцы (41-38-45), тройку лидеров замкнули американцы (37-36-31). Церемония закрытия Игр пройдет в воскресенье на Национальном стадионе в Токио.