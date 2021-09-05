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Фигурное катание

Тарасова поздравила Плющенко с успешным выступлением его фигуристов на юниорском Гран-при

Заслуженный тренер России отметила, что Вероника Жилина и Кирилл Сарновский интересно катались и прекрасно прыгали
Татьяна Тарасова Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Татьяна Тарасова
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова поздравила Евгения Плющенко с успешным выступлением его фигуристов на этапе юниорского Гран-при в Кошице. Своим впечатлением от проката учеников его академии Вероники Жилиной, Софьи Муравьевой и Кирилла Сарновского она поделилась с ТАСС.

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13-летняя Жилина победила в соревнованиях девушек, Муравьева завоевала серебро. Сарновский выиграл золото среди юношей.

"Хочется очень сильно поздравить Плющенко, - сказала Тарасова. - И мальчик, и девочка произвели очень сильное впечатление: они грамотно, хорошо и интересно катались, прыгали прекрасно. Они по праву стали первыми".

Третье место в одиночном катании заняла Аделия Петросян - ученица Этери Тутберидзе. "Все хорошо катались, без откровенных провалов", - заметила Тарасова.

Жилина одержала первую победу на международных соревнованиях. С результатом 216,92 балла, который она показала в Кошице, спортсменка могла бы претендовать на попадание в пятерку лучших на последнем чемпионате России.

Теги
Фигурное катаниеТарасова, Татьяна АнатольевнаПлющенко, Евгений Викторович
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