Церемония закрытия Паралимпийских игр стартовала на Национальном стадионе в Токио

ТОКИО, 5 сентября. /ТАСС/. Церемония закрытия Паралимпийских игр началась на Национальном стадионе в Токио. На Играх, стартовавших 24 августа, было разыграно 539 комплектов медалей в 22 видах спорта. Паралимпиада в связи с распространением коронавирусной инфекции прошла без зрителей, из-за пандемии соревнования были перенесены с 2020 на 2021 год.

Российская команда на Паралимпийских играх заняла четвертое место в общем медальном зачете. Всего российские спортсмены завоевали 118 наград, что стало рекордным показателем сборной на Паралимпиадах, команда выиграла 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых медалей. Сборная России превзошла достижение, которое было установлено на Паралимпийских играх 2012 года в Лондоне - 102 медали (36 золотых, 38 серебряных и 28 бронзовых), также россияне повторили свой рекорд по количеству завоеванных золотых медалей. На Паралимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро сборная России не принимала участия из-за допингового скандала.

Первое место в медальном зачете токийской Паралимпиады заняли китайские спортсмены (96-60-51), вторыми стали британцы (41-38-45), третьими - американцы (37-36-31).