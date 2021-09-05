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Паралимпиада в Токио

Татьяна Тарасова назвала российских паралимпийцев гордостью страны

Заслуженный тренер России по фигурному катанию отметила, что с большим уважением относится к паралимпийскому движению
Татьяна Тарасова Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Татьяна Тарасова
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Российские паралимпийцы являются гордостью страны. Об этом ТАСС заявила заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

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В воскресенье завершилась соревновательная программа Паралимпиады в Токио. Российские спортсмены побили рекорд Игр в Лондоне по количеству наград - команда завоевала 118 медалей. В 2012 году в активе российских спортсменов было 102 медали.

"К паралимпийскому движению я отношусь с большим уважением, - сказала Тарасова. - К нашим спортсменам, к нашим тренерам, которые штурмовали медальный зачет, устанавливали мировые рекорды".

"Дай бог им здоровья и дай бог, чтобы для них были созданы такие же условия, как и для всех остальных спортсменов. Они - наша гордость", - заключила она.

Сборная России, на счету которой 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых наград, заняла четвертое место в медальном зачете Паралимпийских игр в Токио. Первой стала команда Китая (96-60-51), вторыми - британцы (41-38-45), тройку лидеров замкнули американцы (37-36-31).

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