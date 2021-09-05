Журова: Паралимпиада показала, что нужно больше внимания обращать на велоспорт

МОСКВА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Результаты Паралимпийских игр в Токио показали, что нужно обращать внимание в том числе и на развитие паравелоспорта в России. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной Думы Светлана Журова.

По итогам Игр в Токио золотые медали в соревнованиях по велоспорту на шоссе выиграли Михаил Асташов (гонка с раздельным стартом) и Руслан Кузнецов (гонка на дистанции 79,2 км). Асташов также выиграл соревнования на треке на дистанции 3 000 м.

"Очень здорово выступили наши легкоатлеты и пловцы. Есть те, кто стал и пятикратным паралимпийским чемпионом, - сказала Журова. - Говоря про того же Асташова, понимаешь, что тот же велоспорт был ключевым в противоборстве с Великобританией и США, в котором у нас не так много медалей. И это повод задуматься о том, что велоспорт и паравелоспорт нужно развивать".

В медальном зачете Паралимпиады сборная России заняла четвертое место с 36 золотыми медалями, на одну отстав от команды США. В активе россиян также 33 серебряные и 49 бронзовых наград.

"Сразу скажу, что акцентировать внимание, заняли ли мы третье или четвертое место, я бы не стала, это не к паралимпийцам. Во-первых, они пропустили целый четырехлетний цикл, у них было много других вопросов: с пандемией, отборами. Кто-то попал на Паралимпиаду в последний момент, потому что были ограничения и спортсмены не могли поехать на отдельные отборы, чтобы набрать рейтинг для выступления на Играх", - отметила олимпийская чемпионка.