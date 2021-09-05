Достойный результат. Российские паралимпийцы стали четвертыми по итогам Игр в Токио

ТОКИО, 5 сентября. /ТАСС/. Российские паралимпийцы заняли четвертое место на завершившихся в воскресенье летних Играх в Токио, которые были перенесены на год из-за коронавируса. Результат можно признать успешным, учитывая, что отечественные спортсмены из-за санкций пропустили предыдущие Игры 2016 года, а по общему количеству наград они превзошли результаты Паралимпиады в Лондоне 2012 года.

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Россияне претендовали на третье место в медальном зачете и шли на этой позиции перед последним соревновательным днем, опережая команду США на одну золотую медаль. Однако больше наград высшей пробы завоевать не удалось, а американские паралимпийцы выиграли две золотые медали. Единственную награду у команды Паралимпийского комитета России (ПКР) в последний день выиграла в марафоне Ольга Паутова, которая вместе с другим легкоатлетом Андреем Вдовиным была знаменосцем на церемонии открытия Игр. Всего у сборной России 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых наград. Досрочную победу на Играх с убедительным преимуществом одержала сборная Китая, в итоге завоевав 96 золотых, 60 серебряных и 51 бронзовую награду. На втором месте команда Великобритании (41-38-45), американцы помимо 37 золотых медалей выиграли 36 серебряных и 31 бронзовую. Шеф миссии команды ПКР, исполняющий обязанности президента организации Павел Рожков в беседе с ТАСС назвал результат российских паралимпийцев достойным. "Наша команда чувствовала серьезную поддержку и внимание и смогла показать достойный результат, сохранив лидирующие позиции на международной арене и заняв четвертое место в медальном зачете, - сказал Рожков. - Порадовало, что по общему количеству наград мы превзошли результаты Игр 2012 года в Лондоне (в Великобритании было 102 награды - прим. ТАСС), завоевав 118 медалей, из которых 36 - высшего достоинства. В целом могу сказать, что на протяжении всех Игр наши спортсмены радовали нас хорошими результатами, а подчас даже неожиданными".

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Еще одним успехом Рожков назвал то, что за время проведения Паралимпиады ни один из российских спортсменов не заразился коронавирусом. "Уверен, что работа, проделанная организаторами Паралимпийских игр в отношении безопасности спортсменов и гостей, а также меры, предпринятые нами совместно с ФМБА перед поездкой и во время Игр, позволили избежать заражения спортсменов в команде. Это большая радость, я считаю это действительно серьезной победой", - подчеркнул Рожков, который еще перед стартом Игр отмечал, что решением исполкома ПКР весь персонал российской делегации был обязательно вакцинирован. Асташов поставил точку Безусловно, всех до одного российских паралимпийцев стоит назвать героями, поскольку, несмотря на ограниченные возможности, они доказали, что могут заниматься спортом и выступать на самом высоком уровне. Но нельзя не отметить отдельных спортсменов.

Например, Валерию Шабалину и Романа Жданова. 26-летняя уроженка Челябинска, выступая в плавании спорта лиц с интеллектуальными нарушениями, выиграла три золотые медали (100 м баттерфляем, 200 м вольным стилем, 200 м комплексным плаванием), столько же взял в соревнованиях пловцов с поражением опорно-двигательного аппарата и 23-летний Жданов (50 м брассом, 150 м комплексным плаванием, 50 м на спине). Да и примерно половину медалей, завоеванных россиянами в Токио, принесли именно пловцы. Две золотые награды в Токио выиграл велогонщик Михаил Асташов. Сначала он стал чемпионом на треке в гонке преследования на дистанции 3 000 м, а потом и в шоссейной гонке с раздельным стартом. Историю Асташова наверняка многие уже знают: в феврале 2020 года он устроился курьером в сервис доставки еды "Яндекс.Еда" в Екатеринбурге, учитывая, что сам передвигается на протезах, установленных у него вместо рук и ног. Таким образом он хотел попробовать себя в новой сфере и получить опыт. При этом раньше говорилось, что Асташов работал курьером, чтобы собрать деньги на поездку в Токио. Сам он это опроверг, сказав, что историю раскрутили журналисты, даже не поговорив с ним. "Я же не зарабатывал деньги на Паралимпиаду, на Игры невозможно купить билет, его нужно заработать результатом. Работать курьером я пошел ради себя, ради своего опыта. Мы же с другом поспорили: меня не брали на работу с моей первой группой инвалидности, а он сказал, что туда берут любых. Я это делал не для того, чтобы зарабатывать деньги, там много и не заработаешь", - рассказал после приезда из Токио Асташов, отметив, что сейчас после такой шумихи он перестал это практиковать. Не обошлось без политики В ходе Паралимпиады россияне не раз устанавливали и мировые рекорды, без которых побеждать было бы сложно. Однако особо обратили на себя внимание перипетии выступления в толкании ядра среди атлетов ростом не более 130 см, в которых участвовал Денис Гнездилов. В ходе соревнований Гнездилову пришлось дважды обновлять мировой рекорд, чтобы победить.

В первой попытке он побил рекорд португальца Мигеля Монтейро на один сантиметр (11,02 м). А после того как представитель Ирака Гарра Тнайаш толкнул ядро на 11,15 м, Гнездилов как по заказу обновил мировой рекорд с результатом 11,16 м. Были на Паралимпиаде и ситуации, которые касались не спорта, а взаимоотношений между российской и украинской командами. Еще на церемонии открытия появилась информация о том, что украинская делегация будто бы не захотела сидеть рядом с россиянами и покинула чашу стадиона, однако Рожков это опроверг. Уже в ходе соревнований серебряный призер в беге на 100 м Игорь Цветов после награждения отказался фотографироваться с чемпионом Игр Дмитрием Сафроновым и бронзовым призером Артемом Калашяном. Однако в пресс-службе ПКР объяснили этот шаг тем, что Цветов, возможно, учитывал соблюдение социальной дистанции. В связи с санкциями Спортивного арбитражного суда по отношению к России отечественные паралимпийцы выступали в Токио под флагом ПКР, а вместо гимна звучал фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Во время награждения Асташова золотой медалью за победу в гонке с раздельным стартом вместо музыки Чайковского прозвучал гимн Международного паралимпийского комитета. Российская делегация оперативно отреагировала на эту оплошность организаторов: после обращения Рожкова они повторно провели процедуру награждения.

Своим же достижением организаторы Игр могут считать то, что им удалось решить вопрос с въездом в Японию двух афганских спортсменов. В конце августа тхэквондистка Закия Худадади и легкоатлет Хоссейн Расули были доставлены в Токио через Дубай и Париж. Организация эвакуации из Афганистана, где до сих пор идет гражданская война, была проведена при поддержке МПК, Управления верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ) ООН, а также ряда государств, включая Великобританию, Австралию и Францию.