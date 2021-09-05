Газзаев: футболисты сборной России должны быть готовы функционально для качественной игры

МОСКВА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российским футболистам для того, чтобы показывать качественную игру в отборе на чемпионат мира, нужно находиться в хорошем функциональном состоянии. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России, глава комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев.

Россияне в субботу обыграли команду Кипра на выезде со счетом 2:0. После матча президент Российского футбольного союза Александр Дюков и главный тренер сборной России Валерий Карпин остались недовольными качеством игры команды. 1 сентября россияне сыграли вничью в отборочном турнире со сборной Хорватии (0:0) на своем поле.

"В матче с хорватами и киприотами у нас были неплохие отрезки качественного футбола, но целостной игры не было. Начало в обоих матчах было очень активным, были хорошие моменты для реализации голевых ситуаций. А для качественной игры нужно хорошее функциональное состояние, и оно сейчас не самое лучшее", - сказал Газзаев.

По итогам матча на Кипре он отметил, что сейчас главное - это наличие результата. "Качество игры должно улучшаться, потому что на чемпионате мира соперников уровня сборной Кипра не будет. Стабильность, качество состава, уровень игроков определяет дальнейшее участие нашей сборной на чемпионате мира. И я согласен, что в качестве игры мы должны прибавлять, должна быть стабильная целостная игра на турнире, куда еще надо попасть", - подчеркнул Газзаев.

Групповая стадия отборочного турнира завершится в ноябре, россиянам осталось провести пять матчей. "Сложно говорить о каких-то глобальных изменениях в игре, учитывая небольшое количество времени на подготовку у тренерского штаба. Здесь в первую очередь нужно успешно сыграть в предстоящих матчах, чтобы попасть на чемпионат мира, выйдя из группы желательно с первого места", - отметил он.