Российский тяжелоатлет Аккаев дисквалифицирован до 2035 года

ТАСС, 5 сентября. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) дисквалифицировала российского тяжелоатлета Хаджимурата Аккаева до 2035 года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба организации.

36-летний Аккаев нарушил пункты 10.10.3.1 и 10.11.1 антидопинговых правил, которые подразумевают запрет на участие в соревнованиях во время срока дисквалификации. Ранее россиянин был дисквалифицирован с 2 августа 2016 года по 1 августа 2024 года за неоднократное нарушение антидопинговых правил. Срок новой дисквалификации спортсмена отсчитывается с 22 января 2019 года.

Первое наказание за нарушение антидопинговых правил Аккаев отбывал с 2005 по 2007 год. В августе 2016 года IWF сообщила о том, что в допинг-пробе россиянина, взятой на Олимпиаде-2008, где он выиграл бронзу, был обнаружен запрещенный оралтуринабол. Международный олимпийский комитет принял решение аннулировать результат россиянина на Играх в Пекине. 13 января 2017 года IWF объявила о временном отстранении Аккаева в связи с тем, что в его допинг-пробе, взятой перед Играми в Лондоне, после перепроверки был вновь обнаружен оралтуринабол.

Аккаев также является серебряным призером Олимпийских игр 2004 года в Афинах.