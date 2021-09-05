Миллиард сияющих различий. В Токио завершились Паралимпийские игры

ТОКИО, 5 сентября. /ТАСС/. Церемония закрытия Паралимпийских игр на Национальном олимпийском стадионе Токио началась с "волны", которую создали на арене атлеты и представители команд, они с самого начала представления заняли места прямо на поле стадиона, где еще утром финишировали марафонцы. В городе начало церемонии закрытия Игр традиционно ознаменовалось акциями протеста - не проникшись паралимпийскими ценностями, но с олимпийским упорством манифестанты до упора требовали отмены Игр. А стартовый фейерверк церемонии, на время переключивший на себя внимание журналистов, вызвал их искреннее недовольство и усиленные крики.

Обратный отсчет до старта действа на главной арене Игр по традиции доверили волонтерам, факелоносцам и непосредственно спортсменам - всем тем, благодаря кому они прошли. После эмоционального интро-ролика прозвучала композиция "Пробуждение". Ее исполнили пять артистов - битбоксер Рин; участница группы Bad Baby Bomb 13-летняя гитаристка Лиза, родившаяся без правой руки, она играет на электрогитаре с шестого класса с помощью протеза, который сделал для нее отец; ударница Хитоми Гото, которая при своем росте 115 см является моделью, актрисой театра и кино, и успешным музыкантом; слепая клавишница Тихиро Ватанабэ и скрипач Мидзуки Сикамаси, родившийся с церебральным параличом. Игрой на скрипке Мидзуки начал заниматься для реабилитации.

Музыка, которая поначалу сложилась в какофонию звуков, стала воплощением рождения новой гармонии. "Различия не создают конфликта, а порождают новое будущее", - таков посыл режиссеров церемонии, носящей название "Город сияющих различий".

Затем последовал хореографический номер - артисты исполнили свою композицию на символическом многолюдном перекрестке в токийском районе Сибуя, том самом, неподалеку от которого вот уже много лет своего хозяина ждет самый известный японский пес Хатико. Его фигуру стараются посетить все гости Токио. Традиционное исполнение гимна Японии - страны, принимающей Игры, было доверено известному хору Kodomo no Shiro, который существует уже 35 лет.

Не менее эмоциональной стала и следующая часть церемонии - ролик одного из крупнейших в мире движения "Нас 15", которое защищает права людей с инвалидностью. "Нас 15, это миллиард", этот слоган говорит о том, что 15% населения Земли являются людьми с инвалидностью, а это 1,2 миллиарда людей, которые должны жить полноценной жизнью. Движение возглавляют Международный паралимпийский комитет и Международный альянс инвалидов (IDA).

Построим башню вместе

Парад атлетов много времени не занял - знаменосцы на крейсерской скорости выходили на середину арены, а затем каждый из них прикреплял на верхушку токийской башни в середине арены небольшое круглое зеркальце, отражающее чемпионов, их энергию и блеск, и дарящее все это жителям Токио. На этой башне Skaytree отразилось и лицо российского знаменосца - пловца Романа Жданова, героя Игр, которому удалось взять золото Игр на дистанции 50 м на спине, причем спортсмен побил свой собственный рекорд 2019 года, а также золото на дистанциях 50 м брассом и 150 м комплексным плаванием, и снова с мировыми рекордами. Также на счету российского атлета бронзовые награды на дистанциях 100 и 200 м вольным стилем.