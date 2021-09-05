Миллиард сияющих различий. В Токио завершились Паралимпийские игры

ТОКИО, 5 сентября. /ТАСС/. Церемония закрытия Паралимпийских игр на Национальном олимпийском стадионе Токио началась с "волны", которую создали на арене атлеты и представители команд, они с самого начала представления заняли места прямо на поле стадиона, где еще утром финишировали марафонцы. В городе начало церемонии закрытия Игр традиционно ознаменовалось акциями протеста - не проникшись паралимпийскими ценностями, но с олимпийским упорством манифестанты до упора требовали отмены Игр. А стартовый фейерверк церемонии, на время переключивший на себя внимание журналистов, вызвал их искреннее недовольство и усиленные крики.
Обратный отсчет до старта действа на главной арене Игр по традиции доверили волонтерам, факелоносцам и непосредственно спортсменам - всем тем, благодаря кому они прошли. После эмоционального интро-ролика прозвучала композиция "Пробуждение". Ее исполнили пять артистов - битбоксер Рин; участница группы Bad Baby Bomb 13-летняя гитаристка Лиза, родившаяся без правой руки, она играет на электрогитаре с шестого класса с помощью протеза, который сделал для нее отец; ударница Хитоми Гото, которая при своем росте 115 см является моделью, актрисой театра и кино, и успешным музыкантом; слепая клавишница Тихиро Ватанабэ и скрипач Мидзуки Сикамаси, родившийся с церебральным параличом. Игрой на скрипке Мидзуки начал заниматься для реабилитации.
Музыка, которая поначалу сложилась в какофонию звуков, стала воплощением рождения новой гармонии. "Различия не создают конфликта, а порождают новое будущее", - таков посыл режиссеров церемонии, носящей название "Город сияющих различий".
Затем последовал хореографический номер - артисты исполнили свою композицию на символическом многолюдном перекрестке в токийском районе Сибуя, том самом, неподалеку от которого вот уже много лет своего хозяина ждет самый известный японский пес Хатико. Его фигуру стараются посетить все гости Токио. Традиционное исполнение гимна Японии - страны, принимающей Игры, было доверено известному хору Kodomo no Shiro, который существует уже 35 лет.
Не менее эмоциональной стала и следующая часть церемонии - ролик одного из крупнейших в мире движения "Нас 15", которое защищает права людей с инвалидностью. "Нас 15, это миллиард", этот слоган говорит о том, что 15% населения Земли являются людьми с инвалидностью, а это 1,2 миллиарда людей, которые должны жить полноценной жизнью. Движение возглавляют Международный паралимпийский комитет и Международный альянс инвалидов (IDA).
Построим башню вместе
Парад атлетов много времени не занял - знаменосцы на крейсерской скорости выходили на середину арены, а затем каждый из них прикреплял на верхушку токийской башни в середине арены небольшое круглое зеркальце, отражающее чемпионов, их энергию и блеск, и дарящее все это жителям Токио. На этой башне Skaytree отразилось и лицо российского знаменосца - пловца Романа Жданова, героя Игр, которому удалось взять золото Игр на дистанции 50 м на спине, причем спортсмен побил свой собственный рекорд 2019 года, а также золото на дистанциях 50 м брассом и 150 м комплексным плаванием, и снова с мировыми рекордами. Также на счету российского атлета бронзовые награды на дистанциях 100 и 200 м вольным стилем.
Всего на Паралимпиаде в Токио, стартовавшей 24 августа, было разыграно 539 комплектов медалей по 22 видам спорта. Игры в связи с распространением коронавирусной инфекции прошли без зрителей, из-за пандемии соревнования были перенесены с 2020 на 2021 год.
Российская команда на Паралимпийских играх заняла четвертое место в медальном зачете. Всего российские спортсмены завоевали 118 наград, что стало рекордным показателем сборной на Паралимпиадах, команда выиграла 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых наград. Сборная России превзошла достижение, которое было установлено на Паралимпийских играх 2012 года в Лондоне, - 102 медали (36 золотых, 38 серебряных и 28 бронзовых), также россияне повторили свой рекорд по количеству завоеванных золотых медалей. В Паралимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро сборная России не принимала участия из-за допингового скандала.
До встречи в Париже
Вслед за выходом знаменосцев прошла церемония передачи флага новой столице Игр Парижу - знамя глава Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс передал мэру Парижа Анн Идальго. Отдельного внимания заслуживает гимн Франции, исполненный Бетти Мутумалая. Бетти была барабанщицей в группе, и однажды, на одном из шоу, ее тронули глухота слушателя, это перевернуло ее жизнь, она стала учителем языка жестов. После гимна коллектив из 126 исполнителей, среди которых танцоры-любители и люди с инвалидностью, исполнили хореографическую композицию, навеянную пением птиц, - воздушный балет, в котором сотни рук образуют единое целое. В идеальной синхронности и геометрии движений артисты руками создали буквы "Париж" и цифры "2024".
Игры своим эмоциональным выступлением закрыл Парсонс. "Не могу поверить, что наш праздник подходит к концу, спасибо, Токио! Вместе вопреки предсказаниям мы сделали это, Паралимпийские игры в Токио не только вошли в историю, они были фантастическими. В течение 18 последних дней спортсмены дарили уверенность, счастье и надежду, устанавливали рекорды, раскрывали душу, согревали сердца и, что важно, спортсмены меняли жизнь. Народ Японии, вы сделали это возможным", - сказал Парсонс.
Как прекрасен этот мир
Закрылась церемония песней, написанной в 1967 году Бобом Тиэлом и Джорджем Вайсом, и ставшей визитной карточкой Луи Армстронга. Ее исполнил певец Ацуси Окуно - свой первый сольный альбом он выпустил в 1992 году, а в 2008-м попал в серьезную автокатастрофу и теперь прикован к инвалидному креслу. Артист потерял возможность полноценно издавать звуки, однако все равно делает это при помощи разных приспособлений, оказывающих давление на его диафрагму. В том числе ремня на животе.
"Я слышу детский плач, я вижу, как они растут. Они узнают намного больше, чем я когда-либо узнаю. И думаю, как прекрасен этот мир", - огонь Паралимпийских игр погас на последних аккордах песни Окуно.
Самые тихие Игры в истории олимпийского и паралимпийского движения завершены, они прошли без зрителей. Их важным посылом стала мысль о том, что спорт может изменить мир и его будущее. Спорт может помочь миру противостоять вызовам, объединять людей, возрождать связи, создавая общество, в котором все разные. Общество, сияющее миллиардом различий.