Ферстаппен выиграл Гран-при Нидерландов и вернул лидерство в общем зачете "Формулы-1"

ТАСС, 5 сентября. Нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Нидерландов - 13-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Заезды прошли на автодроме в Зандворте.

Вторым финишировал действующий чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса", третьим - его партнер по команде финн Валттери Боттас.

Российский пилот "Хааса" Никита Мазепин не смог финишировать из-за проблем с гидравликой, выбыв из гонки на 44-м круге. Позднее из-за проблем с механикой сошел японский пилот "Альфа Таури" Юки Цунода. Партнер Мазепина по команде немец Мик Шумахер занял последнее среди финишировавших, 18-е место. В этапе из-за заражения коронавирусом не смог принять участие финн Кими Райкконен из "Альфа Ромео".

Благодаря победе Ферстаппен опередил Хэмилтона в общем зачете и вышел на первое место.

Гран-при Нидерландов прошел впервые с 1985 года. Следующий этап чемпионата состоится в Италии на автодроме "Монца" с 10 по 12 сентября.