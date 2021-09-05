Оранжевая революция. Ферстаппен выиграл Гран-при Нидерландов и возглавил чемпионат

Перед стартом гоночного уик-энда финский пилот "Альфа Ромео" Кими Райкконен объявил, что завершит карьеру в "Формуле-1" по окончании сезона. Чемпион мира 2007 года рассказал, что принял такое решение еще зимой. Финну 41 год, он дебютировал в "королевских гонках" в далеком 2001 году, с тех пор он провел 341 гонку (рекорд), в которых одержал 21 победу, также на его счету 18 поул-позиций, 103 подиума и 46 быстрых кругов. Вслед за этим грустным для многих болельщиков объявлением последовала еще одна неприятная новость, касающаяся финского пилота, - его тест на коронавирус в субботу дал положительный результат, что не позволило ему продолжить выступление на этапе, его заменил поляк Роберт Кубица.

Этап в Нидерландах вернулся в календарь "Формулы-1" впервые с 1985 года, причиной тому послужила нарастающая популярность Ферстаппена. "Оранжевая" армия поклонников пилота следовала за своим кумиром по всему миру, теперь же у них появилась возможность приветствовать его на родине. Правительство Нидерландов разрешило заполнить трибуны автодрома в Зандворте на 2/3 от вместимости, что составило порядка 70 тысяч человек. Начиная с пятницы трибуны были полны болельщиками в оранжевых цветах.

Пятничные свободные практики по разу прерывались красными флагами. В первой причиной послужил остановившийся на трассе болид четырехкратного чемпиона мира немца Себастьяна Феттеля из "Астон Мартин" - маршалы долгое время не могли эвакуировать машину, поскольку та оставалась под напряжением, в итоге этот процесс занял более получаса, и часовая тренировка по сути для многих была испорчена. Во второй причиной появления красных флагов стали проблемы на машине семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона из "Мерседеса", который остановился в одном из поворотов, на сей раз эвакуация заняла менее 10 минут, после чего сессия продолжилась.

В субботу парад красных флагов продолжился - в третьей тренировке болид разбил испанец Карлос Сайнс - младший из "Феррари", а квалификация дважды прерывалась из-за пилотов "Уильямса" - во втором сегменте сперва вылетел британец Джордж Расселл, но смог самостоятельно добраться до боксов, а сразу после возобновления заездов в стену врезался канадец Николас Латифи. Победу в квалификации на радость трибун одержал Ферстаппен, который всего на 0,038 секунды опередил Хэмилтона, на втором ряду расположились финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас и француз Пьер Гасли ("Альфа Таури"). Одним из героев квалификации стал итальянец Антонио Джовинации, который на "Альфа Ромео" показал седьмой результат.

Россиянин Никита Мазепин из "Хааса" выиграл две из трех свободных практик у напарника по команде немца Мика Шумахера, однако в квалификации уступил ему, при этом пилоты едва не столкнулись друг с другом и испортили Феттелю быстрый круг, из-за чего тот не смог выйти во второй сегмент. После заездов россиянин был разъярен действиями сына семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, который, по его словам, нарушил внутрикомандные установки, опередив его на трассе. Немец же все претензии напарника отверг, сказав, что получил от команды "добро" на опережение. Обоим удалось избежать штрафов за испорченный круг Феттеля, однако отношения между напарниками достаточно накалились, и не исключено, что до конца сезона между ними еще не раз произойдут конфликты.

Гонка

Ферстаппен уверенно принял старт и сразу же стал отрываться от Хэмилтона - уже ко второму кругу его преимущество составляло более двух секунд. Пара "Мерседесов" также стремительно отъехала от преследователей, а вот в середине пелотона шла плотная борьба. Лучшим на старте из первой десятки стал испанец Фернандо Алонсо из "Альпин", который отыграл две позиции, а вот Джовинацци потерял три места и откатился в конец топ-10. В самом конце пелотона Мазепин смог отбиться от атак Шумахера.

На этом гонка по сути была завершена, поскольку трасса практически не располагает местами для обгонов. Ферстаппен спокойно сохранял преимущество над Хэмилтоном, не помогла британцу и отличная от соперника шинная тактика. Боттас использовал тактику с одним пит-стопом, но это также не принесло ему успеха, и на последних кругах он второй раз заехал в боксы. В концовке гонки Хэмилтон подобрался к Ферстаппену практически вплотную, но нидерландец контролировал ситуацию и не дал пилоту "Мерседеса" ни шанса на атаку.

На радость 70 тыс. болельщиков Ферстаппен одержал седьмую победу в сезоне, что позволило ему вернуться в лидеры чемпионата - его преимущество над Хэмилтоном составляет три очка. Британец и Боттас дополнили призовой подиум Гран-при Нидерландов. Одним из самых активных в гонке стал мексиканец Серхио Перес из "Ред Булл", который провалил квалификацию, стартовал из боксов и смог в итоге прорваться на восьмое место. Мазепин сошел с дистанции во второй половине гонки из-за технических проблем, Шумахер финишировал последним.

В рамках Гран-при Нидерландов состоялись шестые этапы женского чемпионата W Series и "Формулы-3", в которых выступают пилоты программы развития российского автоспорта SMP Racing Ирина Сидоркова и Александр Смоляр. 18-летняя российская гонщица финишировала 13-й, в личном зачете она занимает седьмую позицию с 34 очками в активе. Смоляр неудачно провел первую гонку, получив штраф за столкновение с соперником и финишировав 24-м, во второй он стал 14-м и лишь в третьей смог набрать очки, заняв третье место. После шести этапов Смоляр идет шестым в личном зачете.

Следующий этап "Формулы-1" пройдет в Италии с 10 по 12 сентября, "Формула-3" завершит сезон этапом в России 24-26 сентября, а седьмой этап W Series должен состояться в США с 22 по 23 октября.