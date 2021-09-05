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Паралимпиада в Токио

Третьяк: российские паралимпийцы являются примером для молодежи

Президент Федерации хоккея России отметил, что четвертое место на Паралимпиаде в Токио стало успехом для команды
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Паралимпийцы сборной России, выступавшие на Играх в Токио, являются примером для подражания для молодых людей. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

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Сборная России в медальном зачете Игр заняла четвертое место с 36 золотыми медалями, на одну золотую награду отстав от команды США.

"Действительно, четвертое место - это успех, особенно в сегодняшних условиях, тем более наши паралимпийцы были под санкциями. Тем не менее каждый спортсмен готовился, хотя их участие стояло под вопросом, - сказал Третьяк. - Они молодцы, являются примером для подражания молодым людям, учитывая непростую историю каждого из них".

"У каждого свои проблемы, но единственное что у них есть - это цель участвовать на Паралимпиаде, выступать за свою страну. Они все герои, потому что их выступление, сила воли, преданность своему виду спорта вызывает восторг. Я понимаю, что такое большой спорт, что любая медаль на Паралимпийских играх - это большой труд. Тем более они отличаются от обычных спортсменов, многие на колясках. Надо находить время, чтобы ездить тренироваться", - добавил он.

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