Третьяк: российские паралимпийцы являются примером для молодежи

Сборная России в медальном зачете Игр заняла четвертое место с 36 золотыми медалями, на одну золотую награду отстав от команды США.

"Действительно, четвертое место - это успех, особенно в сегодняшних условиях, тем более наши паралимпийцы были под санкциями. Тем не менее каждый спортсмен готовился, хотя их участие стояло под вопросом, - сказал Третьяк. - Они молодцы, являются примером для подражания молодым людям, учитывая непростую историю каждого из них".

"У каждого свои проблемы, но единственное что у них есть - это цель участвовать на Паралимпиаде, выступать за свою страну. Они все герои, потому что их выступление, сила воли, преданность своему виду спорта вызывает восторг. Я понимаю, что такое большой спорт, что любая медаль на Паралимпийских играх - это большой труд. Тем более они отличаются от обычных спортсменов, многие на колясках. Надо находить время, чтобы ездить тренироваться", - добавил он.